Urlaub in Spanien und Italien war gestern – dieses Ziel ist ein echter Geheimtipp!

Städtereisen erfreuen sich in Deutschland an großer Beliebtheit. Natürlich, denn oftmals ist aufgrund der begrenzten Urlaubstage nicht immer ein langer Urlaub möglich. Daher entscheiden sich viele dazu, über ein verlängertes Wochenende eine neue Stadt zu erkunden.

Die Airline „Icelandair“ hat nun eine detaillierte Studie durchgeführt, um die Top-Wellness-Städtereisen für deutsche Touristen im Jahr 2024 zu küren.

Dazu wurden populäre europäische Städte hinsichtlich verschiedener Faktoren, wie beispielsweise die Anzahl von Stränden oder kulinarische Angebote, bewertet. Und das Ergebnis könnte ziemlich überraschen!

Urlaub: Dieses Ziel ist ein echter Geheimtipp

Dass der erste Platz der Studie nach Italien geht, genauer gesagt nach Rom, überrascht vielleicht noch kaum. Schließlich ist die italienische Hauptstadt das Reiseziel schlechthin, wenn es um einen Städtetrip mit gutem Essen und faszinierenden Sehenswürdigkeiten geht. Auch der zweite Platz ist keine Überraschung, immerhin ist Athen von vielen deutschen Flughäfen aus zu erreichen und bietet viele Sehenswürdigkeiten aus der Antike.

Doch der sechste Platz der Studie ist für viele eher neu: Er geht an Georgien.

Tiflis (der deutsche Name für Tbilisi), die Hauptstadt Georgiens, ist für viele Deutsche sicher nicht die erste Wahl für einen Urlaub. Dabei könnten Reisende hier wirklich etwas verpassen: Die kopfsteingepflasterte Altstadt bietet nicht nur eine wunderschöne Kulisse, sondern steckt auch voller Sehenswürdigkeiten. Tiflis ist von drei Bergen umgeben und liegt am Fluss Kura. Hier gibt es außerdem auch leckeres, traditionelles Essen. Zudem liegen viele weitere sehenswerte Städte nicht weit entfernt.

Die wunderschöne Stadt Tiflis fliegt immer noch unter dem Radar der Deutschen, wenn es um den nächsten Urlaub geht. Dabei ist eine Reise in die georgische Hauptstadt durchaus empfehlenswert. Zu diesem Ergebnis kommt nicht nur die Studie von „Icelandair“, sondern auch zahlreichende Reisende, die im Netz in diversen Foren und Blogs begeistert von ihrem Urlaub in der Stadt berichten.