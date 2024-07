Last-Minute-Urlaub in Spanien, Italien und Co. zu teuer – hier ist es günstiger und schöner

Während die einen ihren Urlaub schon viele Monate im Voraus planen und buchen, sind andere Deutsche nicht so flexibel. Doch wer kurzfristig in den Urlaub fliegen möchte, muss unter Umständen richtig draufzahlen. Zum Glück gibt es immer wieder Last-Minute-Angebote, die sich als echte Schnäppchen entpuppen.

Spanien, Frankreich oder Italien? Diese Länder gehören zu den beliebtesten Reisezielen – aber teilweise auch zu den teuersten. Dabei gibt es Regionen, die auch für kurzfristige Bucher deutlich günstiger sind.

Last-Minute-Urlaub: HIER ist’s am günstigsten

Die Kosten für eine Pauschalreise innerhalb Europas sind in diesen Sommerferien im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich sieben Prozent gestiegen, wie „Check24“ der Redaktion mitteilte. Auf Länderebene sind Bulgarien und die Türkei die günstigsten europäischen Reiseziele. Zudem hat das Preisvergleichsportal die zehn günstigsten Regionen unter den beliebtesten Pauschalreisezielen für diese Sommerferien mit Last-Minute-Buchungsdatum vom 20. Juni bis 4. Juli 2024 ausgewertet.

Das Ergebnis ist eindeutig: Italien oder Frankreich fehlen in der Liste der günstigsten Regionen. Spitzenreiter ist Marsa Alam und Quseir (Ägypten) mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 97 Euro pro Person. Rund vier Euro mehr zahlen Touristen auf Djerba, gefolgt von Monastir in Tunesien. Auf Platz 3 liegt die Region Hurghada und Safaga (Ägypten) mit rund 106 Euro pro Person und Tag. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Tagespreis pro Person der 30 beliebtesten Regionen liegt bei 129 Euro. Dahinter folgt das spanische Festland: Pauschalreisen an die Costa Brava gehören ebenfalls zu den Top Ten der günstigsten Regionen für Last-Minute-Urlauber.

Auch Mallorca günstig

Wie „Check24“ unserer Redaktion mitteilte, sind auch Sonnenstrand / Burgas / Nessebar (Bulgarien), Side und Alanya (Türkei), Goldstrand / Varna (Bulgarien), Kusadasi & Didyma (Türkei) und Mallorca (Spanien) mit 129 Euro pro Person und Tag unter den Top 10.

Bei den Ferienwohnungen für den Sommerurlaub sind Reiseziele am Meer am beliebtesten. In Deutschland buchen die meisten Urlauber Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern (Ø 140 Euro pro Nacht) und Schleswig-Holstein (Ø 142 Euro pro Nacht). Außerhalb Deutschlands ist Westpommern mit durchschnittlich 125 Euro pro Nacht eine beliebte und günstigere Alternative an der Ostsee in Polen. Günstige Ferienwohnungen gibt es auch in der kroatischen Kvarner Bucht, wo Unterkünfte durchschnittlich 132 Euro pro Nacht kosten.

Wer also in diesem Jahr noch einen günstigen Last-Minute-Urlaub machen möchte, kann sich an den zehn günstigsten Regionen orientieren. Ohnehin günstige Reiseziele sind dank Last-Minute-Angeboten zu sehr niedrigen Preisen zu haben. Das gilt zum Beispiel für Ägypten, Tunesien und die Türkei.