Urlaub in Spanien: Geheimtipp! Mallorca zu voll? Hier gehen die Einheimischen hin

Voll, voller, Mallorca. Das stimmt zumindest während der Hauptsaison. Viele Deutsche fliegen gerne im Sommer auf die Baleareninsel, auch wenn nicht alle jeden Tag am Ballermann abhängen. Die Insel in Spanien hat auch viel Natur zu bieten. Doch die schiere Masse an Touristen macht es vielen unmöglich, sich hier zu entspannen.

Kein Wunder, dass die Spanier selbst lieber woandershin reisen, wenn es in den Urlaub gehen soll. Doch was ist denn der Geheimtipp der Einheimischen?

Hier machen die Spanier Urlaub

Spanier wie Deutsche machen gerne Urlaub am Strand. Da hat das Nachbarland natürlich viel zu bieten und das nicht nur auf Mallorca. Sowie in Deutschland alle zur Nord- oder Ostsee reisen und nicht nur auf Sylt residieren, so mögen es auch viele Spanier, in der Heimat an ruhigeren Orten zu verweilen.

Laut „Fewo-direkt“ mieten sich die Spanier gerne ein Ferienhaus in Andalusien oder auch an der Costa Verde. Aber auch Kantabrien, Galizien und Valencia zählen zu den meistgesuchtesten Zielen, die das spanische Pendant von Fewo-direkt (vrbo.com) zwischen Januar und Juli 2024 verzeichnet hat.

Urlaub in Spanien: Hier gibt’s Küste satt

Wer jetzt an Andalusien denkt, der hat sofort Städte wie Granada oder Sevilla im Kopf, die ähnlich beliebt sind wie Palma de Mallorca. Aber genau hier zieht es die Spanier nicht hin, sondern mehr an die Küste. Vor allem in Conil de la Frontera und Chiclana de la Fontera an der Costa de la Luz wird viel nach Ferienhäusern gesucht. Hier laden kilometerlange Strände zu einem ausgedehnten Spaziergang ein.

An der Costa Verde in Asturien genießen die Einheimischen vor allem das angenehme Klima. Hier reihen sich kleine Fischerdörfer aneinander und Berghänge wie malerische Buchten wechseln sich ab. Weiße Traumstrände, historische Orte wie die Altstadt von Llanes und die einmaligen Bufones de Pría (durch Erosion entstandene Blaslöcher, die Wasserfontänen hervorschießen lassen) sind besonders attraktiv für Reisende.

Urlaub in Spanien: Hier ist auch was los

Während Kantabrien mit seiner Hauptstadt Santander viele Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel den Magdalena-Palast bietet, pulsiert in Sanxenxo, Galizien, das Nachtleben. Diese hat sich vom kleinen Fischerort zur Tourismushauptstadt gewandelt. Hier gibt es zahlreiche Ausgehmöglichkeiten für Urlauber. Und auch Valencia, als „spanisches Manhattan“ bezeichnet, hat viel Freizeitaktivitäten zu bieten. Allerdings ist das dann manchen Urlaubern schon wieder zu viel des Guten.