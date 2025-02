Urlaub an der Nordsee: Touristin will hier nie wieder hin – „Zu dreckig“

Die Nordsee ist für viele Deutsche der perfekte Urlaubsort. Weite Strände, das mal ruhige, mal aufgewühlte Meer und die salzige Seeluft – das ist alles, was sie für eine erholsame Auszeit vom Alltag brauchen. Doch jetzt reicht das nicht mehr aus.

Eine Reisende, die sonst liebend gern Urlaub an der Nordsee macht, will nicht mehr dorthin zurück. Unser Partnerportal MOIN.de berichtet über ihre Gründe.

Urlaub an der Nordsee zu teuer geworden

Noch ist für viele Deutsche eher Karibik als Nordsee angesagt. Doch wer dort in ein paar Monaten am Strand liegen will, sollte besser bereits gebucht haben. Diese Region ist nachweislich sehr gefragt in den Sommermonaten – vor allem während der Ferien. Um nicht nur den vielen Menschen zu entfliehen, sondern auch Kosten zu sparen, weichen deshalb viele auf die Nebensaison aus.

Auch interessant: Urlaub in Österreich: Touristen gehen aufs Klo – sie können nicht glauben, was sie dort sehen

Doch egal ob Haupt- oder Nebensaison: Eine Urlauberin will nicht mehr an die Nordsee fahren. Für sie hat die Region ihren Charme verloren. „Zu dreckig und zu kalt“ sei sie. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sie sich von dem Urlaubsziel verabschiedet. Denn auch die Preise dort seien ihr schlicht und ergreifend zu hoch, wie sie im Gespräch mit MOIN.de verlauten lässt.

Urlaub an der Nordsee: „Für das Geld“

Eine teure Kurtaxe, Wucher bei den Parkgebühren – das alles sei für sie nicht länger gerechtfertigt: „An der Nordsee hast du deine Küste, aber da ist keine Landschaft im Prinzip.“ Auf die Dauer werde es ihr dort einfach zu langweilig. Die Enttäuschung sei da bereits vorprogrammiert.

Mehr Themen:

„Für das Geld, das ich an der Nordsee zahle, bekomme ich in Belgien eine viel bessere Unterkunft und einen entspannteren Urlaub“, kündigt die Urlauberin sogleich ihr anvisiertes Reiseziel an. Hier müsse sie nämlich keine Kurtaxe entbehren. Im Gespräch mit unserem Partnerportal packt sie noch über einen weiteren Nachteil der Nordsee aus. Den erfährst du im Artikel auf „MOIN.de“.