Urlaub in Österreich: Touristen gehen aufs Klo – sie können nicht glauben, was sie dort sehen

Österreich ist ein beliebtes Urlaubs-Ziel für viele Deutsche. Doch auch auf der Durchreise in andere EU-Länder fahren Reisende oft durch unser Nachbarland. Einigen dürfte die Neuerung hier schon aufgefallen sein, andere werden noch ihr blaues Wunder erleben. Es geht um die Toiletten.

Toiletten an den Raststätten an Autobahnen werden seit jeher von den meisten Urlaubern gemieden, sofern es nicht unbedingt sein muss. Denn meistens sind sie kaputt oder verschmutzt, nur im Notfall begibt man sich in die Kabinen. Auf Autobahn-Raststätten in Österreich läuft nun jedoch eine wahre Toiletten-Revolution – und die hat es in sich.

Urlaub in Österreich: Touristen können nicht glauben, was sie in den Toiletten sehen

Die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag setzt mehr und mehr auf neue Toiletten. Das Ungewöhnliche: Die Toiletten sind zum Hocken, anstatt zum Sitzen. Nutzer können sich von nun an nicht mehr auf die Klobrille setzen, sondern erledigen ihr Geschäft hockend über einem Loch im Boden, so der „Stern“. Die Hocktoiletten seien Teil der „Standardplanungen für die Rastanlagen“, zitiert dieser die Bauverantwortliche Elfriede Mayr aus dem Österreichischen Rundfunk.

Auch interessant: Bargeld-Schreck für Reisende! Beliebtes Urlaubsland geht drastischen Schritt

Diese Art der Toilette dürfte einigen Urlaubern aus dem arabischen Raum oder aus Südostasien bereits bekannt sein. In Mitteleuropa ist die Hocktoilette bislang jedoch weniger gebräuchlich. Experten betonen jedoch, dass diese Form der Darmentleerung nicht nur gesünder, sondern (durch die fehlende Berührung) auch hygienischer sei.

Hocktoiletten bald auch in Deutschland?

Die österreichische Autobahngesellschaft ist zudem überzeugt von den Hocktoiletten, da sie deutlich besser sauber zu halten seien. „Mit der Reinigungslanze ist es auf jeden Fall leichter zu reinigen. Wir reinigen unsere Rastanlagen im Schnitt fünfmal täglich“, erklärt Mayr. Außerdem seien sie sicherer vor Vandalismus. Mayr meldet „gute Rückmeldungen“ – und das sowohl von den Reinigungskräften als auch von Kunden.

Mehr News:

Dass die Hocktoiletten den Deutschen nicht nur im Urlaub in Österreich, sondern auch bald hierzulande begegnen werden, sei derzeit nicht geplant. Das Unternehmen Sanifair, das einen Großteil der kostenpflichtigen Toiletten an deutschen Autobahnen betreibt, informierte den „Stern“, dass es derzeit keine Pläne in Richtung Hocktoilette gäbe. Auch bei der Autobahn GmbH, die für die kostenfreien Toiletten zuständig ist, seien keine Hocktoiletten in Planung.