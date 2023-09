Urlaub an der Ostsee: Dramatische Prognose! So setzt das Klima den Touri-Orten zu

Es ist nicht auszudenken. Schon in wenigen Jahren könnten von deinen liebsten Urlaubs-Orten an der Ostsee nichts mehr übrig sein. Statt Strand und Kleinstadt-Flair nur noch Wasser überall.

+++ Urlaub in Italien: Seuche greift um sich – das müssen Touristen beachten +++

Ja, genau wie bei dem Santiano-Hit „Es gibt nur Wasser“, sähe dann auch dein Urlaub an der Ostsee aus. Da können jetzt nur noch drastische Maßnahmen helfen.

Urlaub an der Ostsee bedroht

Es ist ein Dilemma, das wir uns selbst zuzuschreiben haben. Und diese Suppe müssen wir nun auslöffeln. Der menschengemachte Klimawandel schreitet immer weiter voran und die Folgen für das Wetter sind nicht von der Hand zu weisen: Hitze-Wellen, Dürre, Waldbrände auf der einen Seite und Orkane, Überschwemmungen und ein steigender Meeresspiegel auf der anderen.

Auch dramatisch: Urlaub in Griechenland: Land versinkt im Chaos – Experte „Lebensgefährlich“

Durch Letzteres werden künftig ganze Küstenregionen an der Ostsee verschwinden. Überschwemmt von den Wassermassen, die von Grönland und der Antarktis herüberschwappen. Aufgrund der Erderwärmung schmelzen dort die Gletscher und lassen den Meeresspiegel ansteigen – laut einer Statistik der Nasa in den letzten 30 Jahren schon fast um zehn Zentimeter.

Küste wird überschwemmt

Eine Animation von „T-online“, fundiert auf Daten der US-Organisation Climate Central, stellt nun in Aussicht, welche Landzonen alle von den Überschwemmungen betroffen sein könnten. Bei einer Erwärmung von 1,5 Grad – worauf sich die Länder im Pariser Abkommen festgelegt haben – würde bereits der Strand von Warnemünde in Rostock verschwinden. Ebenso wäre die Binneninsel Pagenwerder von der Landkarte getilgt und auch das Seebad Hohe Düne.

Die Warnow, ein Fluss in Mecklenburg-Vorpommern, der auch durch Rostock verläuft, würde übertreten und die angrenzenden Regionen überschwemmen. Aber auch an anderer Stelle weiter nördlich bei Zingst und Prerow gäbe es dramatische Auswirkungen. So könnte das Fischland Darß bei 1,5 Grad bereits vom Festland abgeschnitten werden und so zur Insel avancieren. Bei einer Erwärmung von drei Grad würde auch Wustrow zur Insel und rund um Prerow könnte eine ganze Inselgruppe entstehen.

Urlaub an der Ostsee nur mit Klimaziel

Bei einer weiteren Erwärmung der Erde könnte sich der Prozess noch beschleunigen. Wie jetzt klar sein dürfte, wäre schon eine Erwärmung von 1,5 Grad verheerend. Allerdings dürften wir diese Grenze laut aktuellen Prognosen bereits in den 2030er-Jahren überschreiten.

Mehr News:

Der Weltklimarat geht von einem durchschnittlichen Plus von 3,2 Grad aus. Welche Folgen das haben könnte, ist gar nicht mehr vorstellbar. Da können nur noch drastische Sofortmaßnahmen helfen, diese Entwicklung noch umzukehren oder zumindest aufzuhalten. Denn eine Verlangsamung hilft auf Dauer auch nicht weiter.