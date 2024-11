Urlaub mit dem Campingwagen: Plötzliche Preis-Explosion! Wer soll das noch bezahlen?

Gefühlt wird alles teurer, selbst im Urlaub ist man nicht mehr vor den Preiserhöhungen sicher. In der Realität ist es natürlich nicht alles. Doch vor allem für jene, die gerne einen Urlaub mit dem Campingwagen unternehmen, steigen die Kosten jetzt und im neuen Jahr erheblich.

Das hat gleich mehrere Gründe, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Schon jetzt klagen die Camping-Urlauber ihr großes Leid.

Urlaub mit dem Campingwagen wird teurer

Bei einem Camping-Urlaub muss an vieles gedacht werden. Da geht es um die Buchung eines Campingplatzes, die Versorgung unterwegs und vor Ort und natürlich auch um den richtigen Wohnwagen. Wer keinen eigenen hat, muss einen mieten. Versichert sein sollte der Wagen so oder so.

Doch genau darin liegt die Krux. Denn Versicherungen für Camper werden immer teurer, schon seit Jahren. Doch jetzt wächst in den sozialen Netzwerken der Unmut vieler Camper. Im nächsten Jahr sollen sie noch mehr zahlen. Einer legt die Fakten offen und verrät, wie viel teurer seine Versicherung werden soll.

Camper müssen ordentlich draufzahlen

Wie „MOIN“ berichtet, soll der Camper ab 2025 156 Euro mehr zahlen. Der Beitrag steigt für ihn sprunghaft von 561 Euro auf 717 Euro an. Auch andere erzählen, dass bei ihnen die Beiträge gestiegen sind und noch weiter steigen sollen.

Gründe dafür sind mannigfaltig. Einerseits werden Reparaturen immer teurer, weil die Preise für Ersatzteile in die Höhe schießen. Andererseits wurden in den vergangenen Jahren die Stundenlöhne angehoben. Das wirkt sich ebenfalls auf die Preise aus. Versicherungen machten im vergangenen Jahr millionenhohe Verlustgeschäfte.

Wie soll man da noch sparen?