Urlaub in Albanien: Dreiste Touristen prellen die Zeche – jetzt schaltet sich sogar die Politik ein

Es ist für viele DAS Reiseziel des Sommers. Weil eine Auszeit in Ländern wie Italien oder Spanien immer teurer wird, ist der Urlaub in Albanien längst kein Geheimtipp mehr. In dem Balkan-Staat lässt es sich zu erschwinglichen Preisen gut entspannen.

Nicht nur bei den Deutschen, sondern auch bei den Italienern ist der Urlaub in Albanien in diesem Jahr äußerst beliebt. Eine Gruppe dreister Touristen sorgte nun allerdings für ein Politikum. Selbst die Regierungschefs müssen sich einschalten.

Urlaub in Albanien: Italiener türmen

Warum billig essen, wenn man auch einfach gar nichts zahlen kann – einen solchen Gedanken hatten offenbar vier Italiener. Sie verbrachten einen Abend im beliebten Urlaubsort Berat und ließen diesen in einem Restaurant ausklingen.

Doch statt ihre Rechnung zu bezahlen, türmten sie im Anschluss einfach und prellten die Zeche. Ein Vorfall, der in den albanischen Medien und auch über die Landesgrenze hinaus für Aufsehen sorgte. Letztlich schaltete sich wegen des Vorfalls im Urlaub in Albanien sogar die Regierungschefs ein!

Botschaft begleicht Rechnung

Wie der albanische Regierungschef Edi Rama gegenüber der Tageszeitung „La Stampa“ erklärte, hätte seine italienische Amtskollegin Giorgia Meloni die italienische Botschaft aufgefordert, die Rechnung zu begleichen.

„Gehen Sie bitte hin und bezahlen Sie die Rechnung für diese Idioten“, lauteten die Worte wohl. Italien dürfe durch solche Vorfälle nicht „den Respekt verlieren“. Bei der erst im Nachhinein beglichenen Rechnung ging es um 80 Euro.

Urlaub in Albanien lockt Touristen an

Kurios: Meloni erfuhr von dem Vorfall wohl nur, weil sie selbst zu diesem Zeitpunkt im Albanien urlaubte – auf Einladung Ramas. Nachdem dieser sie darauf angesprochen habe, griff sie sofort ein.

Ein Vorfall der zeigt, dass günstige der Urlaub in Albanien auch schwarze Schafe anlockt. In diesem Jahr sollen beispielsweise aus Italien rund 500.000 Touristen ins Land reisen. Auch die Zahl deutscher Touristen steigt stetig.