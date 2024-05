Urlaub in Spanien oder Griechenland ist noch immer für viele deutsche Touristen das Nonplusultra. Doch immer mehr Reisende sehnen sich nach Abwechslung – oder einfach auch nach kostengünstigen Alternativen.

Im Jahr 2023 führte dies dazu, dass sich unter deutschen Touris ein völlig neues Trend-Land herumsprach: Spanien, Griechenland, Italien & Co. bekamen plötzlich Konkurrenz von einem Land, das zuvor kaum jemand auf der Rechnung hatte: Albanien (>>> wir berichteten). Im Sommer 2024 bekommt das Land an der Adria offenbar schon wieder Gegenwind. Eine ganz andere Balkan-Destination steht plötzlich hoch im Kurs.

Urlaub in Bosnien-Herzegowina ist im Kommen

Schon in den vergangenen Jahren war der Balkan als Reiseziel in aller Munde, zunächst

Montenegro, kurz darauf Albanien. Nun hat ein weiteres Urlaubsziel die Aufmerksamkeit der Reisenden auf sich gelenkt: Bosnien-Herzegowina mit seiner Hauptstadt Sarajevo!

Die Reise-Plattform Expedia registriert aktuell nach eigenen Angaben bereits 55 Prozent mehr Fluganfragen für die Balkan-Metropole als noch im Sommer 2023. Bei der Vielseitigkeit der Stadt ist das steigende Interesse nicht verwunderlich. Sarajevo ist ein Schmelztiegel der Kulturen und Religionen. Neben osmanischen Moscheen stehen katholische und orthodoxe Kirchen aus dem Mittelalter, neben modernen Häusern finden sich Bauwerke des jugoslawischen Sozialismus.

Hitzewellen treiben deutsche Urlauber auch nach Grönland

Eine bunte Altstadt und natürlich auch die kulinarischen Köstlichkeiten des Balkans locken Touristen an. Nicht zuletzt ist die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina ein geschichtsträchtiger Ort: Die Ermordung des Thronfolgers von Österreich-Ungarn, Erzherzog Franz Ferdinand, war 1914 maßgeblich für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verantwortlich.

Noch getoppt wird die Steigerung bei den Flugbuchungen allerdings von einem Reiseziel, das komplett aus der Reihe fällt. Besonders Menschen, die mit den heftigen Hitzewellen in Südeuropa und im Mittelmeerraum so gar nichts anfangen könne, zieht es in die entgegengesetzte Richtung: Für Nuuk, die Hauptstadt von Grönland, interessieren sich laut Expedia aktuell 95 Prozent mehr deutsche Flugreisende als noch im vergangenen Jahr.

Flüge zum größten Flughafen Grönlands in Kangerlussuaq wurden im Analyse-Zeitraum sogar mehr als 400 Prozent häufiger gesucht. Besonders interessant ist der grönländische Sommer für aktive Reisende: Der Schnee verschwindet vielerorts, weiße Berge werden grün, Blumen sprießen, Wasserfälle entstehen und auf den Fjorden treiben spektakuläre Eisberge – perfekt zum Wandern, Rad- oder Kajakfahren.

Doch egal ob der Sommer-Urlaub letztlich nach Bosnien-Herzegowina oder Grönland führt – deutlich wird, dass immer mehr deutsche Touristen den altbewährten Reisezielen den Rücken kehren und einfach mal etwas Neues ausprobieren.