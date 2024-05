Urlaub in Italien: Heftige Regel-Änderung für Touristen – DAS geht wirklich unter die Gürtellinie

Jedes Jahr im Sommer zieht es Millionen von Touristen nach Italien in den Urlaub. Leckeres Essen, schöne Strände und einzigartige Städte machen das Land so beliebt und immer wieder eine Reise wert. Obwohl Italien natürlich viel Geld durch den Tourismus einnimmt, hat das Phänomen in den letzten Jahren überhand genommen. Massentourismus ist ein großes Problem, gegen das viele Städte bereits Maßnahmen ergriffen haben.

Ein Besuch in Venedig kostet beispielsweise fünf Euro. Neben Venedig ist auch der Küstenstreifen „Cinque Terre“ bei Urlaubern beliebt. Fünf wunderschöne Küstenorte reihen sich hier aneinander. Um die vielen Touristen in den Griff zu bekommen, gibt es inzwischen einige Regeln.

Urlaub in Italien: Preiserhöhungen und Kontrollen

Statt mit dem Auto reisen viele Urlauber mit dem Zug in die fünf Küstenorte, unter denen sich Monterosso al Mare und Riomaggiore befinden. Doch das könnte bald deutlich teurer werden. Wie „Südtirol News“ berichtet, müssen Touristen zwischen Juli und August, an Wochenenden ab Mitte März sowie an Feiertagen doppelt so viel für Zugfahrten zwischen den Dörfern bezahlen. Allein im Jahr 2023 besuchten rund 2,5 Millionen Menschen die Dörfer, die zusammen gerade einmal 9.000 Einwohner zählen – diese Massen sollen auf diese Weise eingedämmt werden.

Bei den Einheimischen stieß das laut Nachrichtenportal allerdings nicht auf Begeisterung. Die kritisierten, dass die Maßnahmen dem lokalen Tourismus, den Familien und dem Fernverkehr schadeten, anstatt die großen Touristenströme zu kontrollieren. Doch mit der Erhöhung der Zugpreise ist es nicht getan.

Kontrollen auf Wanderwegen

Nicht nur die Küstenstädte sind einen Besuch wert, auch die umliegenden Wanderwege sind Ziel vieler Urlauber. Für diese soll künftig Eintritt verlangt werden. Und nicht nur das: Am Ortseingang von Monterosso wird der Zugang zum Wanderweg kontrolliert. Und diese Kontrolle geht sogar unter die Gürtellinie – genauer gesagt an die Füße. Beim Zugang zum beliebten Wanderweg wird kontrolliert, ob die Besucher das richtige Schuhwerk tragen. Denn mit ungeeignetem Schuhwerk lassen sich die schmalen und steilen Wege nicht optimal begehen.

Ob diese Maßnahmen ausreichen, um die Millionen von Urlaubern besser zu kontrollieren, bleibt abzuwarten. Wer die beliebten Küstenorte Italiens im Urlaub besuchen will, wird außerhalb der Sommersaison wohl mehr Freude und weniger Touristen vor Ort haben.