Urlaub in Berlin: Müssen Gäste im Tropical Islands bald frieren? Betreiber spricht Klartext

Der Herbst steht bald vor der Tür und damit beginnt auch wieder die Heizsaison in Deutschland. Aktuell sind unsere Gasspeicher noch gut gefüllt, doch ob das auch so in den kommenden Monaten aussehen wird, ist weiterhin ungewiss.

Im vergangenen Jahr haben nicht nur die Bürger Energie gespart, sondern auch viele Unternehmen. Doch wie sieht das beim Freizeitpark Tropical Islands in Berlin aus? Immerhin wird damit geworben, dass sich die Badegäste das ganze Jahr über in der größten freitragenden Luftschiffhalle der Welt bei tropischen Temperaturen entspannen können. Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ hat bei Tropical Islands nachgefragt und war mehr als überrascht.

Urlaub in Berlin: SO warm ist es im Freizeitpark Tropical Islands

Im größten Schwimmbad in Berlin herrschen aktuell wohlig warme 26 Grad. Da kann man es als Urlauber in Berlin gut aushalten. Die Wassertemperaturen variieren je nach Schwimmbereich zwischen 28 und 32 Grad.

Unser Bundesliga-Tippspiel startet! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Im Gespräch mit unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“ verriet ein Sprecher von Tropical Islands, dass sich daran auch im Herbst nichts ändern wird. Es sei denn, man werde gesetzlich zu einer Absenkung der Temperaturen gezwungen.

HIER wird ab Herbst die Temperatur heruntergeschraubt

Damit will man Rücksicht auf die Gäste nehmen, die tropische Temperaturen im Freizeitpark erwarten und natürlich voll auf ihre Kosten kommen sollen. Wer also Urlaub in Berlin machen möchte und sich im Tropical Islands mal so richtig entspannen will, muss keine Angst haben. Alles bleibt so wie es ist.

Mehr News:

Der Sprecher des Freizeitparks hat unserem Partnerportal dann doch noch ein kleines Detail anvertraut. Bei einem Bereich wird nämlich tatsächlich die Temperatur im Herbst heruntergeschraubt. Wo sich die Badegäste auf kältere Temperaturen einstellen müssen, erfährst du im vollständigen Artikel auf „BERLIN LIVE“.