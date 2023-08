Urlaub in Berlin: Besuch im Tropical Islands – doch DAS muss zuhause bleiben

Über den Sommer ins Ausland muss nicht immer sein. Dass Urlaub in Deutschland genauso schön sein kann, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Neben Ausflügen an Ost- und Nordsee hat auch unsere Hauptstadt Berlin einiges zu bieten.

Beispielsweise das Tropical Islands: Der Indoor-Wasserpark hat neben verschiedenen Becken zum Schwimmen auch zahlreiche Rutschen im Angebot. Die Erholung kommt in der separaten Wellness-Area aber ebenfalls nicht zu kurz. Bei einem Besuch im weltweit größten Indoor-Regenwald in Berlin solltest du eine Sache aber unbedingt beachten, wie unser Partner-Portal „BERLIN LIVE“ berichtet.

Urlaub in Berlin: Das solltest du beachten

Und dieser Hinweis betrifft schon das Packen. Selbstverständlich sollten Badesachen wie Shorts, Badeanzug oder Bikini nicht fehlen. Am Einlass zu Tropical Islands werden mitgebrachte Taschen und Rucksäcke vom Personal aber nochmal ganz genau unter die Lupe genommen – und das offenbar aus einem bestimmten Grund, wie einem Besucher aufgefallen ist.

Mehr News:

„Beim Einlass wurden uns im Rahmen einer Taschenkontrolle die Süßigkeiten und Getränke von der Security abgenommen“, erzählte der Gast in einer Gruppe via Facebook. Für einige Mitglieder der Netz-Community ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang – immerhin packt man doch gerade mit Kind und Kegel im Schlepptau gerne mal etwas Proviant ein, um nicht direkt zum nächsten Imbiss rennen zu müssen.

Tropical Islands stellt klare Regeln auf

Doch genau dieser Idee macht das Tropical Islands nun einen Strich durch die Rechnung. „Das soll dort verboten sein, Lebensmittel einzuführen“, klärte der Besucher die anderen User auf. In Sachen Snacks muss zukünftig also voll und ganz auf das Angebot vor Ort zurückgegriffen werden. Den Grund benannte das Tropical Islands sogar selbst in einem Kommentar: „Besucher dürfen aus hygienischen Gründen keine Speisen und Getränke mit ins Tropical Islands bringen.“

Ein paar Lebensmittel sind von dieser strengen Regel allerdings ausgenommen. Welche genau das sind, liest du hier auf unserem Partner-Portal BERLIN LIVE.