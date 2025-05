Urlaub an der Nordsee: Schock im Fischbrötchen! Urlauber entsetzt

Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden – das zeigt sich auch immer wieder im Urlaub an der Nordsee. Während die einen so etwa das Fischbrötchen als lokale Delikatesse feiern, kann man manch anderen eher damit jagen.

Für wen das Fischbrötchen im Nordsee-Urlaub aber nicht fehlen darf, der dürfte sich schon durch verschiedenste Varianten durchprobiert haben. Bei einem Fischbrötchen-Angebot scheiden sich unter Touristen jetzt aber die Geister. Laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ muss eine Variante jetzt sogar herbe Kritik einstecken.

Urlaub an der Nordsee: Meersfrüchte-Mix auf Fischbrötchen

Bei Fischbrötchen handelt es sich bekanntermaßen um ein Brötchen (meist einfaches Weizenbrötchen), das mit lokalem Fisch oder Meeresfrüchten belegt wird. Das gibt es für Urlauber an der Nordsee meist in Imbissbuden und Schnellrestaurants zu kaufen.

Doch während sich die einen zwischen Fisch und Meeresfrüchten entscheiden, kann es für andere scheinbar nicht kombiniert genug sein, wie eine Facebook-Userin jetzt zeigt. „Schlemmerbrötchen mit Matjes, Krabben und Hausfrauensauce“, titelt sie einen Beitrag auf Facebook, wie „MOIN.DE“ jetzt berichtet.

Delikatesse heimst herbe Kritik ein

Während die Frau die Kombination aus Fisch und Meersfrüchten regelrecht feiert, stößt sie anderen übel auf. Kommentare von anderen Urlaubern unter dem Facebook-Beitrag wie „Nicht zusammen in einem Brötchen“ oder „Matjes und Krabben in ein Brötchen geht gar nicht“ sprechen da nämlich eine ganz andere Sprache.

Warum die Kombination für viele gar nicht geht, begründen sie auch.