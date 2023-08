Urlaub in Berlin: Zu heiß oder zu kalt? Das sind die aktuellen Temperaturen bei Tropical Islands

Ein Urlaub in Berlin bietet Touristen so einige Ausflugsmöglichkeiten. Neben dem klassischen Sightseeing-Programm in der Stadt zieht aber auch das Umland die Menschen mit spannenden Aktivitäten an. Wohl mit am bekanntesten ist das Tropical Islands. Unweit der Hauptstadt können die Menschen dort in eine andere Welt abtauchen. Der Indoor-Wasserpark bietet sowohl Raum zum Erholen als auch für Spaß und Action. Das Besondere: Hier ist das ganze Jahr Sommer.

Im Tropical Islands ist es immer warm. Und genau das wissen viele Besucher zu schätzen. Da die Empfindungen zu Temperaturen aber sehr unterschiedlich sein können, werden Besucher nicht selten über eine Frage diskutieren: Ist es im Tropical Islands zu heiß oder zu kalt? Unser Partnerportal BERLIN LIVE hat sich schlau gemacht.

Tropical Islands: Lufttemperatur von 26 Grad

Es ist mit Sicherheit ein schwieriges Unterfangen, die perfekte Temperatur für einen Indoor-Erlebnisbereich zu finden. Denn natürlich will man es so vielen Besuchern wie möglich recht machen. Eine Herausforderung, denn „die Wahrnehmung von Warm und Kalt kann sehr individuell und situationsgebunden sein“, sagt ein Tropical-Islands-Sprecher. Doch am Ende muss nun mal eine Temperatur festgelegt werden.

Im Tropical Islands entschied man sich für eine Lufttemperatur von 26 Grad. Die Wassertemperaturen variieren hingegen je nach Areal zwischen 28 und 32 Grad. Bei der Festlegung dieser Temperaturen wurden unter anderem „Erfahrungswerte für die Wohlfühlwahrnehmung von der großen Mehrheit der Gäste“ berücksichtigt.

Dennoch ist es schwer, jeden Besucher zufriedenzustellen. Beschwerden zu den Temperaturen gebe es nämlich auch. Wer allerdings glaubt, die Betreiber würden die Temperaturen möglicherweise deshalb einfach entsprechend hoch oder runter drehen, wird enttäuscht. Denn dem ist nicht so. Eine Anpassung der Temperaturen hängt von zu vielen Faktoren ab und läuft mit sehr komplexen Verfahren ab.

