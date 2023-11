Berlin-Brandenburg: Tropical Islands-Besucher bekommen dieses Geburtstagsgeschenk

Die kalte Jahreszeit hat schlussendlich in Deutschland Einzug gehalten. Die Sommer- und Strandurlaube werden langsam aber sicher von der anstehen Wintersportsaison abgelöst. Wer aber auch in Winter nicht auf tropische Temperaturen und Badespaß verzichten will, kann diese im Tropical Islands in Berlin-Brandenburg das ganze Jahr über finden.

Das Tropical Islands in Brandenburg ist ein Badeparadies und der größte Indoor-Regenwald der Welt. Bei 26 Grad Dauer-Temperatur kann man hier den eisigen Temperaturen draußen gut entfliehen. Seit nun fast 20 Jahren reisen hier Menschen aus ganz Deutschland an, um einen Badeausflug, einen Kururlaub oder sogar einen längeren Aufenthalt im Freizeitpark zu verbringen. Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtete.

Berlin-Brandenburg: Gratis-Eintritt und noch mehr Geschenke

Nun dürfte den meisten klar sein, dass Urlaub machen finanziell erst einmal machbar sein muss. Egal ob alleine, zu zweit, in einer Freundesgruppe oder mit der Familie: sich eine Zeit lang nur Spaß und Entspannung leisten zu können ist unter anderem eine Frage des Geldes. Und so sieht es auch im Tropical Islands südöstlich von Berlin nicht anders aus. Neben Anreise, Eintritt und Verpflegung kommen hier zudem Unterkunft und Aktivitäten hinzu, soll es sich bei dem Urlaub nicht um einen Tagesausflug handeln.

Das kann schnell mal ins Geld gehen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, zumindest beim Eintritt in den Freizeitpark etwas einzusparen. Wer nämlich am Tag des Tropical Islands-Besuchs Geburtstag hat, erhält hier freien Eintritt!

