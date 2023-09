Freizeitpark: Tropical-Islands-Besucher auf 180 – „Echt erschreckend“

Das Tropical Islands in Krausnick (Brandenburg) südöstlich von Berlin ist ein Freizeitpark der etwas anderen Art. Der Indoor-Wasserpark ist gleichzeitig der größte Indoor-Regenwald der Welt. Besonders gerne reisen hier Familien an, egal ob für einen Tagesausflug, einen Kurzurlaub oder einen längeren Entspannungs- und Abenteuer-Urlaub.

Dazu hat stehen den Besuchern zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten wie unter anderem Logdes, Zimmer, Hütten oder der Campingplatz zur Auswahl. Bei einem Aufenthalt im Tropical Islands sollte es den Gästen an nichts fehlen. Nun scheint sich jedoch seit Kurzem Verwirrung unter denjenigen breitzumachen, die nicht zum ersten Mal hier Urlaub machen. Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtete.

Freizeitpark: Ein Kissen sorgt für Ärger

In der Facebook-Gruppe „We love Tropical Islands“, einer sogenannten Fanpage des Freizeitparks, teilen Besucher ihre Erfahrungen miteinander und stehen sich bei Fragen rund um das Tropical Islands zur Hilfe. So schreibt auch eine Frau über ihren Besuch im Tropical Islands, dass sie bislang keine Probleme in diesem Freizeitpark gehabt hätte.

In diesem Familienurlaub sehe das jedoch anders aus: „Hatten letztes Jahr eine Premium Lodge, nun ein Premium Zimmer – beide sind super. Aber die Kissen im jetzigen Premium Zimmer sind echt nur Luft. Wir haben nach einem zweiten Kissen gefragt und die Antwort war echt erschreckend.“

Unter diesem Post finden sich zahlreiche Kommentare, die von ähnlichen Erlebnissen berichten. Was die Antwort auf die Frage nach einem zweiten Kissen war, was andere Besucher in den Kommentaren mitgeteilt haben und was ein Sprecher des Freizeitparks zu diesem und ähnlichen Vorfällen sagt, liest du bei „BERLIN LIVE„.