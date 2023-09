Letzte Generation: Erst das Brandenburger Tor, jetzt der Berlin-Marathon!

Am Sonntag (24. September) findet der alljährlich stattfindende und international bekannte BMW Berlin-Marathon in der deutschen Bundeshauptstadt statt. Fast 50.000 Menschen aus 150 Ländern sind für dieses Event angereist. Seit Wochen bereitet sich die Stadt Berlin auf dieses Großevent vor.

Überschattet wurden die Vorbereitungen und die Vorfreude aller Sportbegeisterten in dieser Stadt von der Ankündigung der Klima-Aktivistengruppe „Letzte Generation„, den Berlin-Marathon unterbrechen zu wollen. Unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtete.

Letzte Generation: Protestwelle reißt nicht ab

Seit genau einer Woche hält die Letzte Generation die Hauptstadt ganz schön auf Trab. Sie hatten Anfang September einen dauerhaften Protest in Berlin angekündigt. Bislang hat die Gruppierung ihr Wort auf jeden Fall gehalten. Neben der Farbattacke auf das Brandenburger Tor am vergangenen Sonntag (17. September), blockierten die Klimaaktivisten die Woche über den frühmorgendlichen Verkehr Berlins an zahlreichen Orten. Viele Menschen reagierten mit Unmut auf die Protestaktionen. Es kam sogar zu Gewalt gegenüber den Protestierenden.

In Berlin blickte man mit Sorge Richtung des Berlin Marathons. Nachdem tagelang Unsicherheit herrschte, ob die Aktivisten dieses internationale Großevent stören würden, kam am Freitagmorgen die Gewissheit. Mit den Worten „Weil darüber scheinbar Unklarheit herrscht: Ja, wir unterbrechen den Berlin-Marathon. Vor der Klimakatastrophe können wir nicht davonrennen“, bestätigte die Letzte Generation die Befürchtungen vieler.

Trotz mehrfacher Appelle zahlreicher Politiker und eines Demonstrationsverbots der Polizei rund um den Berlin-Marathon, blickte man in Berlin am Sonntagmorgen nicht nur auf das anstehende Rennen, sondern auch auf die Letzten Generation.

Ob es den Aktivisten rund um die Gruppe Letzte Generation gelungen ist, den Marathon zu unterbrechen und was sonst so vor und während dem Marathon passierte, liest du im Live-Blog bei „BERLIN LIVE„.