Urlaub in Berlin: Berghain-Besucher außer sich – SO viel soll der Eintritt bald kosten

Berlin hat in Sachen Nachtleben so einiges zu bieten. Unter anderem ist in der Hauptstadt das weltweit berühmt berüchtigte Berghain zu finden. Ein Techno-Club, den so einige Anwohner als auch Touristen sicherlich gerne mal von innen sehen würden.

Die „härteste Tür Europas“ zu passieren, dürfte allerdings gar nicht so leicht sein – die Türsteher gewähren jedenfalls nicht jedem Wartenden in der Schlange den langersehnten Eintritt. Doch ist das erstmal geschafft, könnte schon bald die nächste Hürde auf die Besucher warten. Wie unser Partner-Portal BERLIN LIVE berichtete, soll der Eintritt im Berghain nämlich erhöht werden.

Urlaub in Berlin: Techno-Kultclub bald teurer?

Genauer gesagt auf stolze 30 Euro. Im Netz verbreitete sich die Meldung bereits wie ein Lauffeuer. Innerhalb weniger Stunden zeigten sich die ersten Berghain-Stammgäste äußerst empört. So soll es erst im Oktober 2022 eine Erhöhung des Preises von 22 Euro auf die jetzigen 25 Euro gegeben haben. „Damals lautete die Begründung, dass die Preise und Energiekosten aufgrund der Inflation und des Krieges gestiegen seien, was auch verständlich war“, äußerte sich ein Besucher via „Reddit“.

Wieso der Club den Eintritt nun erneut erhöhen möchte, sei für ihn allerdings nicht nachvollziehbar. Eine andere Nutzerin der Social-News-Plattform hat hingegen eine Vermutung: „Es gibt viele Touristen, die alles zahlen würden, um das Berghain zu betreten.“ In den Kommentaren ging die Diskussion allerdings noch weiter.

Besucherin entsetzt: „Gehe nicht mehr ins Berghain!“

Einige der bisherigen Stammgäste sollen sich bereits entschlossen haben, das Berghain in Zukunft weniger zu besuchen – sollte der Anstieg des Preises tatsächlich erfolgen. „Ich gehe von nun an nicht mehr ins Berghain – es sei denn, es gibt etwas ganz Besonderes und wirklich gute Künstler, die ich sehen möchte“, kündigte beispielsweise eine Userin an.

