Urlaub in Berlin: Auf DAS müssen sich Berghain-Besucher gefasst machen

Der angesagteste Club in Berlin ist gleichzeitig auch der härteste in der Hauptstadt. Beim Berghain müssen sich Besucher nicht nur auf eine lange Schlange vor dem Eingang gefasst machen, sondern auch auf die härtesten Türsteher, die auf der ganzen Welt für ihre strenge Auswahl der Gäste bekannt sind.

Das alles sollte nicht überraschend für Urlauber in Berlin sein. Jedoch kamen jetzt neue Informationen über den Techno-Club zum Vorschein, die selbst echte Berghain-Kenner zum Kopfschütteln bringen. Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ hat über einen Mann berichtet, der sein Wahnsinns-Erlebnis im angesagten Club im Internet veröffentlicht hat.

Urlaub in Berlin: Ist das normal im Berghain?

Vor allem bei den Mitarbeitern des Berghains sollten Urlauber in Berlin nicht negativ auffallen, weil es sonst ganz schnell passieren kann, dass man rausgeschmissen wird. Genau aus diesem Grund wollte ein Techno-Fan im Berghain keinen Streit vom Zaun brechen.

Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtet, dass der Mann sich deswegen entschieden hat, sein komisches Erlebnis im Internet zu veröffentlichen und um Rat zu fragen. Auf dem Online-Portal „Reddit“ schrieb der User, dass eine Freundin von einem Bar-Mitarbeiter mit Wasser vollgespritzt worden sei, weil sie sich eine Zigarette drehen wollte.

Da sind die Berghain-Mitarbeiter zu weit gegangen

Dass im Club Rauchverbot herrscht, sollte klar sein, aber der Berghain-Mitarbeiter hätte die Situation durchaus besser handhaben können. Doch es wird noch schlimmer. Einer anderen Freundin wurde ein 50 Euro-Schein abgenommen, weil es sich dabei angeblich um Falschgeld gehandelt haben soll.

Viele Mitglieder der Internetseite teilten ähnliche Erlebnisse. Die Berghain-Mitarbeiter könnten mit den Gästen so umgehen, weil der Club bekannt für seine Härte und Exklusivität sei. Urlauber in Berlin sollten sich also auf so einiges gefasst machen, wenn sie es in den Club schaffen.

