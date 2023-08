Berghain in Berlin: Vergiss alle Tipps – so kommst du wirklich in den Kult-Club!

Viele kennen ihn und die Mythen, die sich um den deutschlandweit berühmten Club ranken. Die Rede ist vom Berghain in Berlin. Allerdings spricht man über diesen Club längst nicht nur in Hauptstadt. Menschen aus aller Welt kommen hierher, um einmal in dem legendären Technoclub zu tanzen. Viele von ihnen werden nach langer Zeit in der Schlange an der noch legendäreren Tür abgewiesen.

Doch will man erst einmal reinkommen, muss man zuerst an ihr vorbei, „der härtesten Tür Deutschlands“. Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtete darüber.

Berghain in Berlin: Anders als die meisten Clubs

In der Regel gehen die meisten Menschen nachts in Clubs, um zu tanzen. Das trifft auch auf das Berghain zu, allerdings nicht ganz so, wie in den meisten anderen Clubs. Denn Berlin ist anders. Die Club-Öffnungszeiten in der Hauptstadt unterscheiden sich von denen in den meisten deutschen Städten. Menschen in Berlin gehen zu verschiedenen Zeiten feiern.

Am Freitag öffnet der Technoclub bereits um 22 Uhr seine Pforten für Feier-Willige. Schließt allerdings in den Morgenstunden des samstags, um 6 Uhr. Am Abend öffnet das Berghain um 23.59 Uhr seine Tür und bleibt bis Montag 6.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Viele Menschen in Berlin gehen tagsüber am Wochenende in diesem Club feiern. Darum ist es keine schlechte Idee, nicht unbedingt zur Primetime feiern gehen zu wollen. Tatsache ist, während der Öffnungszeiten kann man zu jeder Uhrzeit rein ins Berghain, wenn man denn reingelassen wird!

„Schwarz tragen, nicht sprechen“?

Interessant zu wissen: Der Name Berghain setzt sich aus den zwei Berliner Stadtteilen Kreuz-Berg und Friedrichs-Hain zusammen. Interessanter für all diejenigen, die ins Berghain reinkommen wollen, dürfte allerdings diese Frage sein: Wie schafft man es hinter „Deutschlands härteste Tür“? Der Nummer eins Tipp „Schwarz tragen und nicht in der Schlange sprechen“ hält sich weiterhin tapfer.

Mehr News:

Allerdings haben Berliner, die öfter im Berghain feiern gehen, andere Methoden. Welche Tipps und Tricks sie anwenden, um sicher reinzukommen, lest ihr bei „BERLIN LIVE„.