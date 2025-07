Parookaville: Direkt vor der Main Stage! So kommst du an die besten Plätze

Auf diese Plätze muss man kommen! Parookaville lässt es seit Donnerstag (17. Juli) krachen, Zehntausende Besucher sind vor Ort. Logisch, dass da die vielen Techno-Fans auf die besten Plätze in Weeze (NRW) schielen. Zweifellos der beste Platz ist die sogenannte ING-Tribüne, die eine beste Sicht auf die Main Stage bietet.

Doch einfach so reinspazieren, kann man dort nicht. Schade für viele Fans, die vergeblich um Einlass bitten. Doch die Regeln sind streng – und die überragenden Plätze bei Parookaville nicht mal käuflich zu erwerben. Kein Witz: Du musst ein ganz bestimmtes Prozedere absolvieren, um dort hochzukommen. Und auch noch Glück haben!

Parookaville: Direkt vor der Main Stage! So kommst du auf die besten Plätze

Die ING-Tribüne steht direkt vor der Main Stage, bietet einen exklusiven Bereich, wo Fans und Besucher feiern können – ohne Gedränge und ohne Stress. Die Tribüne erreicht man über eine Treppe. Doch die Zugänge werden „überwacht“, und zwar von Ordnern mit T-Shirts der niederländischen ING-Bank.

Kein Wunder: Das Geldhaus gehört zu den größten Sponsoren des Festivals, ist oft und groß vor Ort vertreten. Und da liegt auch der Hund begraben. Denn wer auf die begehrte Tribüne will, muss zuvor an einem Gewinnspiel teilnehmen, die man auf dem Festival-Gelände am ING-Stand machen kann.

Die ING-Tribüne gehört zu den besten Plätzen von Parookaville – direkt vor der Main Stage! Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Gewinnspiel bei ING mitmachen!

Mit etwas Glück gewinnt man dann einen Zeitslot, der den Zugang zur spektakulären Aussicht gewährt. Eine Mitarbeiterin zu DER WESTEN: „Die Schwelle ist gar nicht so hoch, die Gewinnchancen sind gut.“

Wer also zum Festival-Finale am Sonntag (20. Juli) nochmal Vollgas erleben und auch die spektakuläre finale Drohnen-Show bewundern möchte, soll sein Glück mal herausfordern. Es könnte sich echt lohnen…