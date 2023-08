Urlaub in Berlin: DAMIT musst du nach deiner Landung am BER rechnen

Von wegen nur Meer und Strand sind der perfekte Ort, um die Seele richtig baumeln zu lassen. Auch Städtetrips werden bei Urlaubern immer beliebter. Warum nicht sogar in Deutschland bleiben, wenn doch allerhand Sehenswertes fast direkt vor der Haustür liegt.

Ein Besuch in der Hauptstadt Berlin, wo auch unser Partner-Portal BERLIN LIVE seinen Sitz hat, dürfte allein schon aufgrund des geschichtlichen Hintergrunds definitiv eine Reise wert sein. Doch aufgepasst: Wenn du mit dem Flugzeug anreist und am Flughafen BER landest, dann solltest du auf eine Sache gefasst sein!

Urlaub in Berlin: Darauf solltest du achten

Neben Sonnenbrille, Städteplan und verschiedenen Outfits solltest du für deinen Urlaub in Berlin auch reichlich Zeit mit im Gepäck haben. Bis man seine Koffer erhält, können in manchen Fällen nämlich mehrere Stunden vergehen. Davon berichtete auch eine Passagierin gegenüber BERLIN LIVE. Rund drei Stunden musste die Reisende nach der Landung am Gepäckband warten, bis ihr Koffer endlich auftauchte.

Einige Personen aus ihrem Freundeskreis machten in der Vergangenheit bereits ähnliche Erfahrungen. „Ich finde, es ist eine Zumutung für die Reisenden! Man wartet wie ein Volltrottel und erhält null Information“, machte die Frau ihrem Ärger ordentlich Luft. Doch wieso dauert es so lange?

Urlaub in Berlin: Passagierin genervt am Flughafen

Auf Nachfrage bei einem der für das Gepäck zuständigen Bodenverkehrsdienstleister lautet die Antwort: „Wartezeiten bei der Gepäckausgabe entstehen hauptsächlich durch zu spät ankommende Flugzeuge. […] Extreme Wettersituationen, Flugannulationen, Streiks sowie Personalengpässe an ausländischen Flughäfen sind weitere Faktoren, die Auswirkungen auf den Gepäckauslieferungsprozess haben können und bei hohem Reisevolumen während reiseintensiven Zeiten zudem verstärkt Einfluss nehmen.“

Dabei handele es sich aber stets um Ausnahmefälle. Und auch der Flughafen BER selbst hat sich zu der Situation zu Wort gemeldet.