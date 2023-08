Urlaub in Berlin: Kult-Club ändert Kleiderordnung – das brauchst du nicht mehr in den Koffer packen

Die Bundeshauptstadt Berlin ist für viele Menschen eine Reise wert. Geschichtsinteressierte werden hier genauso fündig wie Museumsgänger oder Fußballfans. Aber auch die Clubszene zieht jedes Jahr zahlreiche Menschen an.

Einige der Clubs sind dabei in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt. Ganz besonders gilt das für das Berghain, dass für seine strengen Türsteher bekannt, ist und den Kit Kat Club, in dem es sexuell sehr freizügig zugeht. Immer wieder versuchen Touristen, in einen dieser Berliner Klubs zu kommen, um ihn einfach mal gesehen zu haben. Doch beim Kit Kat müssen sie ihre Taktik jetzt ändern, wie unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ schreibt.

Urlaub in Berlin: Neue Kleiderordnung

Einst galten im gesamten Berliner Nachtleben schwarze Klamotten als eine Art Grundvoraussetzung, um in die coolsten Clubs der Stadt zu kommen. Der Kit Kat Club will davon jedoch nichts mehr wissen und ändert nun einfach die Spielregeln.

Im Berliner Kit Kat Club soll kein Schwarz mehr getragen werden. Foto: imago images/PEMAX

Wie „BERLIN LIVE“ berichtet, schrieb der sexpositive Club auf Instagram: „Hört auf, hier in schwarzen Klamotten oder Unterwäsche aufzuschlagen. Seid kreativ oder bleibt zuhause!“ Schaute man sich in der Vergangenheit in der Schlange um, so trugen die meisten Menschen schwarz. Vor allem Touristen, die einfach mal schauen wollten, ließen abgesehen von ihrer Unterwäsche einfach die restlichen Klamotten weg.

Berliner Kult-Club will weg vom Schwarz

Das will der Kit Kat Club nun nicht mehr. Künftig soll es märchenhaft, glamourös oder fetisch-bunt zugehen. Straßenkleidung wie weiße Sneakers oder Jeans sei hingegen „strikt verboten“. Wer also beim Urlaub in Berlin in den Kit Kat Club will, darf seine schwarzen Alltagsklamotten getrost daheim lassen.

