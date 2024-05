Europapark Rust legt die Karten auf den Tisch – Besucher werden deutlich: „Maximal Mittelmaß“

Der Europark Rust hält seine Besucher im Netz fast täglich auf dem Laufenden, was Neuerungen und Änderungen auf dem Gelände angeht. So wussten sie etwa über jeden Schritt beim Bau der neuen Achterbahn „Voltron Nevera“ Bescheid, so etwa auch über die Achterbahn-Panne (hier mehr dazu).

Jetzt macht aber eine neue Nachricht vom Europapark Rust die Runde – und die sorgte im Netz für Diskussionen. Ein geplanter Themenbereich in dem baden-württembergischen Freizeitpark kann erst später als geplant eröffnet werden.

Europapark Rust macht es offiziell!

Diese Hiobsbotschaft sorgt bei den Europapark-Besuchern jetzt für großen Unmut. „Der Kroatische Themenbereich ist noch nicht fertig!“, war am Montagabend (6. Mai) auf der Facebook-Seite des Parks zu lesen. Eigentlich hätte er demnächst aufmachen sollen. Nun wurde die Eröffnung auf einen späteren Zeitpunkt „in diesem Frühjahr“ verschoben.

Einen kleinen Trost bekamen die Besucher aber geboten. So gewährten ihnen die Betreiber exklusive Blicke hinter die Kulissen. Dabei gaben sie Einblicke in die Herstellung der animierten Figuren, die von Wētā Workshop und MACK One entworfen wurden. Dabei soll es sich um die „Animatronic der Zukunft“ handeln. Was die Figuren so besonders macht: Eine Figur, die gerade hergestellt wird, wird „über 60 mechanische Gelenkpunkte verfügen, davon allein 25 im Kopf“. Doch trotz des exklusiven Einblicks gehen einige Besucher auf die Barrikaden.

Besucher gehen auf die Barrikaden!

Denn einigen passt die Verkündung, dass der Themenbereich doch erst später eröffnen wird, so gar nicht. „Frühjahr. Die erste Hälfte vom Jahr ist so gut wie vorbei“, wird so etwa ein Besucher deutlich. Doch nicht nur beim kroatischen Themenbereich scheint sich die Eröffnung zu verzögern. Auch der Umbau im Geisterschloss ist noch nicht abgeschlossen – zum großen Unmut einer ungeduldigen Besucherin: „Wann wird der Umbau im Geisterschloss fertig sein?“

Ein Mann löst unter dem Facebook-Beitrag des Europaparks aber auch eine große Diskussion zu einem Grundsatzthema aus. „Naja der in der Bahn (Voltron Nevera, Anm. d. Red.) sieht jetzt noch nicht so Premium aus im Vergleich mit dem was Disney und Universal haben. Gut, eventuell auch eine größere Portokasse.“ Auch ein anderer Nutzer, der dem Ruster Park nicht viel abgewinnen kann, stimmt mit ein: „Die Figuren sind für Deutschland gut aber international sind sie maximal Mittelmaß. Der Europapark schraubt hier wieder die Erwartungen der Besucher viel zu hoch was sie nicht halten können.“

Zahlreiche Besucher halten im Netz aber auch dagegen: „Finde ihn für das, was er machen soll, ausreichend premium. Muss ja nicht immer gleich Rocket oder eine Na’vi sein, ne?“, wird so etwa eine Frau deutlich. „Besonders bei Disney spielt das Geld mittlerweile keine Rolex mehr, da muss sich der EP nicht verstecken“, meint auch ein weiterer. Einer bringt seine Meinung zur Diskussion um den Europapark abschließend auf den Punkt: „Wie alles andere auch … Ansichtssache!“