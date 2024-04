Europapark Rust: Große Wende nach Feuer-Tragödie! Mit dieser Nachricht hätte niemand gerechnet

Was lange währt, wird endlich gut im Europapark Rust! Seit einigen Monaten schon freuen sich Europapark-Fans auf die neue Saison in diesem April 2024 und damit auch auf die baldige Eröffnung einiger Attraktionen.

Während die Achterbahn „Voltron Nevera“ am Freitag (26. April) trotz einer Panne ab sofort geöffnet ist (hier mehr lesen), sollte die Neueröffnung des beschädigten „Alpenexpress Enzian“ nach einem Brand noch etwas dauern. Am Montag (29. April) kommt nun aber plötzlich alles anders, wie der Europapark überraschend mitteilt.

Europapark Rust macht es offiziell

Rund zehn Monate ist es her, dass ein verheerender Brand in der „Yoni Zauberwelt der Diamanten“ im Europapark Rust zur Schließung mehrerer Fahrgeschäfte führte. Das Feuer beschädigte den „Alpenexpress Enzian“ sowie die „Tiroler Wildwasserbahn“, beides musste aufwändig repariert und saniert werden (hier mehr dazu).

Lange sollten Besucher aber nicht mehr warten, die Wiedereröffnung beider Attraktionen wurde vor einigen Wochen auf den 14. Mai 2024 terminiert. Doch fast zwei Wochen vorher kommt es zur überraschenden Wende für Besucher: Am Montag verkündet der Europapark auf Facebook die gute Nachricht.

„Überraschung! Die Zauberschlucht der Diamanten öffnet ihre Tore bereits jetzt im Soft-Opening, noch vor der offiziellen Eröffnung am 14.05. Ihr könnt also schon jetzt den Alpenexpress „Enzian“, die Tiroler Wildwasserbahn und den Yomi Abenteuer Trail erleben“, heißt es in dem Beitrag.

Europapark Rust: Besucher können es kaum fassen

Tatsächlich kamen Besucher wohl schon am Sonntag (28. April) in den Genuss, mit den Achterbahnen fahren zu können. „War echt schön das wir gestern fahren konnten“, schreibt eine Frau in den Kommentaren. Ein Besucher findet ebenfalls: „Einfach super, wie ihr das wieder thematisiert und umgestaltet habt. Das könnt ihr!“

Mehr News-Themen:

Auch viele andere Europapark-Fans sind durch die Neuigkeit aus dem Häuschen, freuen sich jetzt schon auf ihre geplanten Besuche in dem Freizeitpark in Baden-Württemberg.