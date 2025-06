„Die Geissens“: Heftige Vorwürfe nach Europapark-Besuch – „Das geht gar nicht“

Normalerweise sind „Die Geissens“ in den reichsten Städten der Welt Zuhause. In Monaco, Dubai und Co. haben sie längst ihr Eigenheim errichtet. Doch ab und zu zieht es Carmen und Robert zurück nach Deutschland, schließlich sind sie gebürtige Kölner. Bei ihrem jüngsten Trip zog es die Superreichen allerdings nicht in ihre Heimatstadt, sondern in den Europapark Rust.

Getreu der Reality-TV-Stars hielten sie das natürlich auf Instagram fest. Ein Foto brachte allerdings einen waschechten Shitstorm ein!

„Die Geissens“: Foto sorgt für Mega-Aufreger

Während sich „Die Geissens“ meist zwischen teuren Autos und Luxus-Reisen bewegen, stand dieses Mal ein Ausflug in den Europapark auf dem Programm. Gemeinsam mit Ehemann Robert und den Töchtern Davina und Shania genoss Carmen den Freizeitpark in vollen Zügen. Auf Instagram teilte sie einen Einblick in den Familienausflug. Das Bild zeigt „Die Geissens“ mit der Stunt-Crew der Show „Die Legende des Zorro“ – alle strahlen für das Gruppenfoto.

Doch das war noch nicht alles. Carmen postete auch zwei kurze Clips, die einen Akrobaten auf einem Pferd bei einem waghalsigen Stunt zeigen. Während Carmen von der Show sichtlich angetan war, gingen Fans auf die Barrikaden!

Fans gehen auf die Barrikaden

Mit ihrem Beitrag löste Carmen einen regelrechten Shitstorm aus. „Warum müssen immer Tiere zur Belustigung herhalten?“, fragte ein Nutzer scharf. Ein anderer machte klar: „Sollte verboten werden. Geht gar nicht!“

++ auch interessant: Geissens bei „Schlag den Star“: Für das Geld soll es eine Hermès-Tasche geben ++

Mehrere Follower forderten Carmen sogar auf, sich gegen solche Shows einzusetzen, statt sie mit Besuchen und Lob zu unterstützen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Es ist nicht das erste Mal, dass Carmen wegen Tierschutz-Vorwürfen in die Kritik gerät. Kürzlich sorgte ein Angelausflug in ihrer Reality-Soap „Die Geissens“ für Diskussionen, als sie einen gefangenen Riesen-Karpfen zurück ins Wasser setzte. Die sogenannte „Catch and Release“-Methode ist vielerorts verboten.