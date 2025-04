Mülheim: Nach Aus von „Ballermann 6“ – Betreiber mit trauriger Nachricht

Das hat die Einwohner der Stadt Mülheim ganz schön schockiert! Am Sonntag (13. April) machte der Club „Ballermann 6“ die Nachricht publik, dass er seine Türen für immer schließen muss. Viele Party- und Malle-Fans sind von dieser Nachricht ziemlich überrumpelt.

Der „Ballermann 6“ in Mülheim war nämlich vor allem für seinen bunten Mix aus Chart- und Mallorca-Hits bekannt, zu denen die Gäste feierten. Doch damit ist Ende April Schluss. Die „WAZ“ hat nun mit dem Betreiber gesprochen und so einiges erfahren…

Mülheim: Darum schließt „Ballermann 6“

„Das Ausgeh-Verhalten hat sich verändert“, erklärt Lee-Marc Sommer im Gespräch mit der „WAZ“ einen Grund für das Aus von dem „Ballermann 6“ in Mülheim. Für den Betreiber des Clubs lohne sich der Betrieb der Diskothek finanziell nicht mehr. Die Gästezahlen seien gesunken, da offenbar viele junge Leute lieber im privaten Umfeld feiern, statt in eine Disco zu gehen. Zusätzlich sei die Konkurrenz in den vergangenen Jahren enorm gewachsen.

Nicht nur für die Besucher, auch für den Betreiber kommt das Aus ziemlich überraschend. Denn erst im vergangenen Herbst wurde der Club nach einem Umbau wieder eröffnet. Auch durch die Corona-Zeit habe es der „Ballermann 6“ gut geschafft. „Es könnte natürlich immer mehr sein, aber wir haben Kundschaft und sind zufrieden“, hieß es in einem früheren Interview.

Nun sind aber rund 70 Aushilfen, die auf Minijob-Basis im Ballermann gearbeitet haben, von der Schließung betroffen.

Die Mülheimer können derweil das Ende dieser Ära nicht fassen. „Sehr schade, hatte auch immer eine gute Zeit dort, aber was schließt hier leider nicht, es geht wirklich alles den Bach runter“, schreibt etwa eine Frau im Netz. Auch ein anderer User stimmt ihr da zu: „Alle Großraum-Diskotheken schließen! Ist sowieso nicht mehr der Zeitgeist wie früher! Schade, dass so alles ausstirbt.“

Was Betreiber Lee-Marc Sommer zu diesen Stimmen sagt und wie es allgemein um die Club-Szene in Mülheim steht, könnt ihr im Artikel der „WAZ“ nachlesen.