Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim macht es offiziell! Mega-Eröffnung steht bevor

Schon bald soll es mit dem Umbau des Rhein-Ruhr-Zentrums in Mülheim losgehen. Bereits vor den Umbauarbeiten des Einkaufszentrums an der Grenze zu Essen trudelt eine Neuigkeit nach der nächsten ein.

Erst bestätigte der neue Investor Anfang Februar die Verpflichtung der Drogeriekette „Müller“. Nach dem Umbau will der neue Ankermieter im Jahr 2026 eine 2.400 Quadratmeter große Filiale im Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) eröffnen. Kurz nach der Verkündung geht bereits die nächste Nachricht um.

Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim: Supermarkt kommt!

Wie die „WAZ“ berichtet, steht der nächste Großmieter bereits fest. Demnach wird die Supermarktkette Kaufland ebenfalls im Jahr 2026 eine Filiale im RRZ eröffnen. Der Supermarkt soll genau wie Müller im neu gestalteten „Convenience Hub“ angesiedelt werden, wo früher das Bowlingcenter Joe’s zu finden war.

Damit ist klar, was das Einkaufszentrum mit einem „breiten Angebot für den täglichen Bedarf“ meint, das in dem westlichen Teil der Mall zu finden sein soll. Während „Müller“ mit klassischen Drogeriewaren sowie Kosmetik, Schreibwaren, Spielzeug und Co. überzeugen will, dürfte auch das Lebensmittel-Angebot bei Kaufland einiges hergeben.

Riesen-Kaufland im RRZ

Denn nach Angaben der Zeitung soll der Supermarkt inklusive Verwaltung und Lager satte 7.300 Quadratmeter umfassen.

„Ein Schwerpunkt unserer Expansionsstrategie liegt auf der Revitalisierung bestehender Handelsstandorte“, begründet Kaufland den Schritt in das Mülheimer Einkaufszentrum und weiter: „Als zuverlässiger Partner sind wir vor Ort ein stabiler Frequenzanker. Unser Anspruch ist es, die Zukunft des Einzelhandels und der Handelsimmobilien, gemeinsam mit bestehenden und neuen Partnern, aktiv zu gestalten.“

Der neue „Convenience Hub“ soll nicht nur durch sein Angebot überzeugen, sondern auch durch einen neu gestalteten Eingangsbereich „mit großzügiger Raumhöhe, viel natürlichem Licht und einem modernen Design, das die Gäste willkommen heißt und den Zugang zum Obergeschoss mit Modegeschäften optimiert“, so der Investor. Kaufland soll dazu einen separaten Außeneingang erhalten, der von den Parkplätzen besonders gut zu erreichen sei.