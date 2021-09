Urlaub auf Mallorca derzeit gefährlich: Unwetter-Chaos spitzt sich zu – Tornado-Gefahr besteht weiter

Herrlich warme Temperaturen und Sonne satt: So möchte man doch seinen Urlaub auf Mallorca am liebsten genießen. Doch in den nächsten Tagen ist das eher weniger möglich. Die Wetter-Lage spitzt sich zu. Auf der spanischen Insel herrscht weiterhin Tornado-Gefahr!

Schlechte Nachrichten für alle, die grade Urlaub auf Mallorca machen: Dort gab es bereits am Montag heftige Gewitter. Und die Gefahr ist noch lange nicht gebannt, wie „wetter.com“ berichtet.

Urlaub auf Mallorca: Unwetter und Tornado-Gefahr!

Vor allem im östlichen Teil der Insel gab es ab dem Montagnachmittag bis in die Nacht hinein zum Teil Unwetter. Und das soll auch für die kommenden Tage so bleiben. Sogar Tornados sind möglich!

Auch der Norden der Insel ist betroffen. Auf einem Video, das unserer Redaktion vorliegt, ist das Ausmaß deutlich zu erkennen: Wassermassen überschwemmen die Straßen des Urlaubsortes Port de Pollença! Auch dieses Foto, das nahe Alcudia aufgenommen wurde zeigt, dass die Situation gefährliche Ausmaße angenommen hat:

Die Unwetter-Lage auf Mallorca spitzt sich zu! Foto: privat

Gegenüber unserer Redaktion sprechen Inselbewohner von „knöchelhohem Wasser und überfluteten Wohnungen“. „Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es sind Flüsse! Hier schwimmen Teller und Mülleimer rum.“

Urlaub auf Mallorca: Video zeigt das Ausmaß des Unwetters

Am Montagabend meldete die Wetterstation Capdepera auf Mallorca bereits mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Gewitter gab es bis tief in die Nacht.

----------------

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 923.000 Menschen (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

----------------

Urlaub auf Mallorca: Wie geht es in den kommenden Tagen mit dem Wetter weiter?

Aber auch andere Teile von Mallorca waren betroffen. Doch wie geht es jetzt weiter? RTL-Meteorologe Carlo Pfaff fasst es zusammen: „Ein Höhentief über den Nordosten Spaniens sorgt in den östlichen Regionen Spaniens und vor allem auch auf Mallorca, Ibiza und Menorca Dienstag und Mittwoch für teils heftige Gewitter. Große Gefahr besteht hauptsächlich durch Starkregen.“

Der Urlaub auf Mallorca wird aktuell getrübt vom schlechten Wetter (Symbolfoto). Foto: IMAGO / localpic

Die Gewitter würden sehr langsam ziehen. Deswegen seien Regenmengen von sage und schreibe rund 100 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde möglich! Auch Sturmböen und selbst Tornados seien nicht auszuschließen, berichtet „wetter.com“.

Urlaub auf Mallorca: Unwetter-Gefahr noch bis Samstag

Laut RTL-Meteorologe Marcus Boljahn hält die Unwettergefahr von Donnerstag bis Samstag an. Auch auf dem spanischen Festland seien Tornados und Hagel nicht ausgeschlossen.

---------------

-------------------

Das hört mit Sicherheit kein Mallorca-Urlauber gerne. (cf)

