Urlauber in der Türkei sollten sich warm anziehen! (Symbolbild)

Urlaub in der Türkei: Krasser Temperatursturz! Darauf sollten sich Urlauber einstellen

Sommer, Sonne, Meer und Strand? So stellen sich die meisten Menschen ihren Urlaub in der Türkei vor. Auch in den Herbstferien ist die Türkei für viele Deutsche für gewöhnlich noch ein attraktives Urlaubsziel.

Doch laut den Wetterexperten von „RTL“ ist es in diesem September in der Türkei deutlich kälter als in den letzten Jahren. Urlauber sollten sich warm anziehen.

Urlaub in der Türkei: Krasser Temperatursturz innerhalb weniger Tage

Im August konnten es viele Urlauber in der Türkei vor Hitze noch kaum aushalten – jetzt hat sich das Blatt rapide gewendet. Innerhalb weniger Tage kehrte plötzlich der Herbst ein und die Temperaturen verloren bis zu 10 Grad.

Doch das soll erst der Anfang sein.

Wie die Wetterexperten erklären, kehrte bereits Anfang September sehr kalte Luft aus Skandinavien und dem Baltikum bis nach Osteuropa ein. Das soll sich nun wiederholen. Auf dem Balkan, in der Schwarzmeerregion und in der Türkei wird es ungewohnt kalt.

Urlauber in der Türkei sollten sich beim ihrem Strandbesuch dick einpacken! (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

So sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen insbesondere in der Ukraine, Moldawien, Rumänien und der Türkei um bis zu weiteren 20 Grad sinken. Spätestens bis Freitag müssen Urlauber mit Bodenfrost und Unwettern rechnen – vom Sommer weit und breit keine Spur.

Urlaub in der Türkei: Doch kein Herbst? DAS könnte für Kopfschmerzen sorgen

Doch wer geglaubt hat, er könne sich nun vollständig auf die herbstlichen Wetterverhältnisse in der Türkei einstellen, der hat sich ordentlich getäuscht.

Denn wie die Wetterexperten von „RTL“ berichten, sollen die Temperaturen in der Türkei bereits am Wochenende plötzlich wieder steigen. Bei erwarteten 25 Grad könnte die kurze Hose vielleicht doch nochmal Verwendung finden.

Die einen Urlauber wird es freuen – bei anderen ist Migräne vermutlich vorprogrammiert. (mkx)

