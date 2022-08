Urlaub auf Mallorca: Aus für Touristen-Highlight – der Grund ist ernst

Für viele Touristen gehört es im Urlaub auf Mallorca einfach dazu: Eine entspannte Sightseeing-Fahrt durch die Hauptstadt Palma – doch damit ist jetzt bald Schluss.

Wer seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, muss schon ab kommender Woche mit einer Einschränkung rechnen.

Urlaub auf Mallorca: Touri-Highlight bei Hitze verboten

Im Rathaus der Stadt Palma de Mallorca wurde in dieser Woche eine Entscheidung getroffen, die vor allem Tierschützer freuen dürfte.

Die umstrittenen Pferdekutschen in der Hauptstadt dürfen bei Hitzewarnung nicht mehr fahren. Das Verbot gilt bereits, wenn der spanische Wetterdienst die niedrigste Warnstufe gelb ausruft – dies geschieht normalerweise ab 36 Grad.

Urlaub auf Mallorca: Ein Touri-Highlight in Palma wird langsam aber sicher abgeschafft. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Westend61

Schon lange sorgt das Leid der Pferde, die bei brütender Hitze Menschen in der Kutsche durch Palma ziehen, für Kritik. Nachdem im Juli ein Pferd gestürzt war, nahm die Debatte noch einmal Fahrt auf.

Urlaub auf Mallorca: Kommt DIESE Alternative für Touristen?

Das Rathaus von Palma de Mallorca hat jetzt auf die Proteste reagiert, will bis 2024 die Pferdekutschen komplett abschaffen. Bis das passiert, gilt zumindest erstmal das Hitze-Verbot.

Wer gegen die Regel verstößt, muss mit einem Bußgeld zwischen 900 und 1.800 Euro und einem Entzug der Lizenz rechnen. Kutscher in der Stadt kritisieren wiederum das Verbot, geben an, das gestürzte Pferd im Juli sei gestolpert und nicht wegen der Hitze zusammengebrochen. Zudem hat ein Tierarzt attestiert, dass es dem Tier gut geht und es gesund ist.

Die Stadt will aber offenbar an der Entscheidung festhalten, überlegt bereits Alternativen für die Pferde-Rundfahrt. So seien „Elektro-Kutschen“ denkbar.

Auch etwas anderes sorgt beim Urlaub auf Mallorca für Ärger. Was Einheimische jetzt am liebsten abschaffen würden, liest du hier. (kv mit dpa)