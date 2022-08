Urlaub auf Mallorca: Droht zahlreichen Clubs nun das Aus? „Ernsthaftes Problem für Gesundheit“

Den Urlaub auf Mallorca kann man auf verschiedene Art verbringen – für die einen Touristen bedeutet er Erholung pur, für die anderen absoluter Exzess inklusive Partys und Sex.

Doch die letztere Art von Urlaub auf Mallorca ist nicht nur für die Urlauber selbst, als auch für die Anwohner vor Ort alles andere als entspannend. Deshalb fordern sie drastische Schritte!

Urlaub auf Mallorca: Club-Szene vor dem Aus? Anwohner fordern Änderung

Kaum ein Urlaub ist wohl so wenig erholsam wie ein Party-Urlaub auf Mallorca. Für viele Touristen gehören lange Nächte und jede Menge Alkohol beim Trip auf die Balearen-Insel einfach dazu – zum Leidwesen der Einheimischen.

Anwohnern im Ausgehviertel Santa Catalina in der Hauptstadt Palma wird es langsam zu bunt. Laut „Mallorca Zeitung“ fordert die Nachbarschaftvereinigung Barri Cívic die sofortige Schließung mehrere Discotheken sowie Bars, die als Disco fungieren.

Urlaub auf Mallorca: Der Feier-Tourismus ist Anwohnern nach wie vor ein Dorn im Auge. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Grund dafür ist ein „schreckliches“ langes Wochenende, während dem die Anwohner in allen drei Nächten „bis in die frühen Morgenstunden Schreie, Schlägereien, Sex auf offener Straße und den Konsum von Drogen sowie Unmengen an Alkohol“ ertragen mussten, wie es in einer Mitteilung zur Forderung heißt.

Urlaub auf Mallorca: Zoff zwischen Gastronomen und Anwohnern eskaliert

Der Konflikt zwischen Bewohnern und Gastronomen in dem Ausgehviertel schwillt schon länger, die Gastronomen fühlen sich von der Nachbarschaft gemobbt.

Mit der Forderung nach der Discotheken-Schließung eskaliert der Streit weiter. Der Lärm und Dreck, den die Feierenden auf den Straßen von Santa Catalina verursachen, stelle ein „ernsthaftes Problem für die öffentliche Gesundheit“ dar, so die Vorwürfe der Anwohner.

Statt in Wohnvierteln, sollen die Discos in unbewohnten Industriegeländen betrieben werden, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Ob sich dorthin aber dann so mancher Tourist während seinem Urlaub auf Mallorca hinverirrt, bleibt wohl fraglich. (kv)