Urlaub in Mexiko: Brutaler Vorfall! Deutscher von fünf Kugeln getroffen – was war der Grund?

Mitten in einem beliebten Ausgehviertel der Halbinsel Yucatán in Mexiko erlebten Touristen einen dramatischen Abend. Am Donnerstag waren in einer Bar Schüsse gefallen.

Ein Mainzer, der gerade seinen Urlaub in Playa del Carmen verbrachte, wurde unvermittelt von fünf Kugeln getroffen. Der Schütze verschwand und bis jetzt hat die Polizei von Mexiko noch keine Spur zu ihm gefunden.

Urlaub in Mexiko: Deutscher in Bar mit fünf Kugeln getroffen – Polizei vermutet DAS dahinter

Auf der Halbinsel Yucatán an der Riviera Maya, Karibik, verbrachte der 32-Jährige aus Mainz gerade seinen Urlaub. Am Donnerstag saß er wie so viele andere auch in einer belebten Bar an der Quinta Avenida in Playa Del Carmen. In der Straße befinden sich zahlreiche Restaurants, Lokale und Einkaufsmöglichkeiten.

Die „Roof Bar“ mitten im Zentrum des Getümmels wurde gegen 23 Uhr plötzlich von Schüssen erschüttert. Fünf Kugeln trafen den Mainzer, sodass er zu Boden ging. Zwei weitere Gäste wurden unter anderem durch Streifschüsse leicht verletzt. In der darauffolgenden Panik flohen die Gäste, aber auch der Täter von der Szenerie.

Urlaub in Mexiko: Auf der Halbinsel Yucatán wurde ein deutscher Tourist mit mehreren Kugeln getroffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / OceanPhoto

Urlaub in Mexiko: Polizei vermutet Bandenkrieg

Der Angeschossene kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Er befinde sich in einem stabilen Zustand, könne aber noch nicht vernommen werden, wie „Bild“ berichtet. Die Polizei vermutet, dass es bei dem Vorfall um Drogen ging, nicht zuletzt, da die Bar als Drogen-Hotspot bekannt sei. Zuletzt sei der Ort immer öfter zum Schauplatz von Bandenkriegen geworden.

Warum ausgerechnet der deutsche Tourist das Hauptziel war, ist jedoch nicht klar. Auch den Täter konnten die Beamten und die Staatsanwaltschaft bisher nicht ermitteln. (dpa mit mbo)