Urlaub an der Nordsee: Familie ist entsetzt, als sie diesen Mann am Strand beobachtet – „Bin fassungslos“

Diesen Moment wird eine Familie nach ihrem Urlaub an der Nordsee so schnell nicht mehr vergessen.

Eigentlich wollte die Familie im Urlaub an der Nordsee auf Langeoog einen gemütlichen Tag am Strand genießen. Ein Mann ließ sie jedoch „fassungslos und sprachlos“ zurück, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Familie erlebt schrecklichen Tag am Strand

Was war passiert? In einer Facebook-Gruppe für Nordsee-Fans erzählte die Familie über den Vorfall am beliebten Hundestrand in Langeoog. Dort war auch ein Familienvater mit seiner Hündin unterwegs.

„Der Vierbeiner ging neben die Rohre zur Sandaufspülung und verrichtete dort sein großes Geschäft. Der Vater ging mit seiner Sandschüppe zum Geschäft und schüttete eine kleine Landung Sand darauf", heißt es in dem Beitrag.

Urlaub an der Nordsee: Einheimische und Urlauber sind wütend

Zunächst gingen alle Urlauber davon aus, dass der Mann keine Hundetüte dabei hatte. Die Familie war so freundlich und gab ihm eine. Dieser lehnte jedoch ab. Mit der Begründung, dass er es nicht wegmachen brauche, da es ein natürlicher Vorgang sei.

Der Hundestrand von Langeoog an der Nordsee. Hier sorgte ein Mann für Empörung (Symbolbild). Foto: IMAGO / localpic

Das könnte ihm teuer zu stehen kommen. Wenn Hundekot auf öffentlichen Plätzen liegengelassen wird, müssen Hundebesitzer ein Bußgeld zahlen. Dieses liegt in Niedersachsen zwischen 50 und 100 Euro.

Als die Familie ihm erklären wollte, dass auch Kinder am Strand buddeln und bauen, konnte sie nicht glauben, was der Mann sagte. Auch Einheimische und andere Urlauber sind schockiert. Eine Frau schreibt unter anderem: „Ich, als Hundebesitzerin, bin fassungslos. Sowas geht gar nicht.“

Mehr dazu kannst du auf MOIN.DE lesen. (oa)