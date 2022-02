Die Insel macht sich für den Urlaub auf Mallorca locker!

Corona wütet noch immer in der Welt, die Inzidenzen in Deutschland halten sich aber auf hohem Niveau recht stabil, in einigen Landesteilen sinkt sie sogar. Auch die Hospitalisierungsrate ist „dank“ der hochansteckenden, aber laut Studien milderen Omikron-Variante auf dem absteigenden Ast. Erste Länder in Europa lockern bereits die Maßnahmen – und wer demnächst Urlaub auf Mallorca machen will, kann sich ebenfalls freuen.

Denn auch die Balearen-Insel will die Maßnahmen herunterschrauben. Zur Freude aller, die gegen Ende des Winters Urlaub auf Mallorca machen wollen.

Urlaub auf Mallorca: Neue Corona-Regeln auf der Insel – DAS musst du vor deiner Reise wissen

Wie „Diario de Mallorca“ berichtet, wollen Mallorca und auch die Nachbarinseln die 3G-Regelung wieder fallenlassen. Das Covid-Zertifikat, das bei Besuchen in Bars, Restaurants, Kinos, Theatern und Fitness-Studios vorgezeigt werden muss, soll dann nicht mehr Zugangsvoraussetzung sein. Es gebe sogar die Möglichkeit, dass der Nachweis schon Mitte Februar abgeschafft werden könnte.

Der Oberste Gerichtshof der Balearen hatte das Zertifikat ursprünglich bis zum 28. Februar genehmigt. Regierungssprecher Iago Negueruela hatte am Montag gesagt, dass dieses Datum „aufgrund der Pandemie-Situation zum Zeitpunkt der Einführung festgelegt“ worden sei – das bedeute also nicht, dass die Regierung den kompletten Zeitraum auch ausschöpfe.

Urlaub auf Mallorca: Covid-Zertifikat spätestens Ende Februar wohl nicht mehr nötig

Sollte die Inzidenz und die Krankenhausbelegung weiter sinken, deutet alles auf eine vorzeitige Abschaffung des Covid-Zertifikats hin. Die Opposition hatte das Covid-Zertifikat bereits früher in Frage gestellt. Ein Sprecher der Volkspartei PP meinte, dass es keinen Sinn mehr habe, eine Maßnahme aufrecht zu erhalten, die „nicht mehr effektiv“ sei.

Auch Ministerpräsidentin Francina Armengol hat laut „Mallorca Zeitung“ ein vorläufiges Fazit gezogen: „Es ist klar, dass das Zertifikat in Innenräumen mit Menschenansammlungen für mehr Sicherheit gesorgt hat und dass es die Impfquote noch einmal gesteigert hat. Das muss man anerkennen.“

Schon bald weht also ein Hauch von Normalität auf Malle... (mg)