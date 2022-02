Urlaub auf Mallorca: Auf DIESE Nachricht haben viele Ballermann-Fans schon gewartet

Fast zwei Jahre lang hatte der Partyladen schlechthin auf der Lieblingsinsel der Deutschen Mallorca geschlossen, nun kann er endlich wieder Feiernde empfangen. Wer nun Urlaub auf Mallorca machen will, der kann also auch wieder feiern gehen.

Denn für viele gehört zum Urlaub auf Mallorca auch der Megapark am Ballermann!

Urlaub auf Mallorca kann wieder mit Feiern verbunden werden

Und der hat freudige Nachrichten in den sozialen Medien verkündet: „Freunde, es geht wieder los.“ Der Megapark eröffnet wieder. Wann genau wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

„Wenn Sie mir sagen können, wie es zu Ostern um Covid-Inzidenzen, Lockerungen und Beschränkungen stehen wird, kann ich Ihnen ein genaues Datum nennen“, war die Antwort auf die Frage der „Mallorca-zeitung“, wann denn wieder eröffnet wird.

Der Urlaub auf Mallorca könnte wieder etwas lauter werden als die letzten Jahre. (Symbolbild) Foto: dpa

Im Mai, vielleicht auch schon Ostern könnte es so weit sein

Aber zumindest ein bisschen was konnte doch entlockt werden: Im Mai soll es wohl wieder losgehen, das hänge aber an den Inzidenzen und Regeln auf Mallorca. Sollte schon vorher alles lockerer werden, dann könnte auch schon am Osterwochenende im April eröffnet werden.

Zuletzt hatte der Megapark im Herbst 2019 geöffnet. Wegen der strengen Corona-Auflagen haben die Betreiber des Megaparks in den vergangenen beiden Jahren auf eine Eröffnung verzichtet.

Denn auf Sitzplätze und keinen Alkoholausschank hätten vermutlich die wenigsten Feiernden Lust gehabt. (fb)