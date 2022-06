Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Urlaub an der Nordsee: Ansturm auf Sylt wegen 9-Euro-Ticket? Diese Bilder sprechen Bände

Das 9-Euro-Ticket wäre doch die perfekte Chance, um einen Urlaub an der Nordsee – genauer gesagt auf Sylt – zu verbringen, oder etwa nicht?

Ein Urlaub an der Nordsee sollte jedoch entspannend sein. Doch mit der Einführung des 9-Euro-Tickets am 1. Juni sind unter anderem auf Sylt stressige Tage vorhergesagt. Viele dachten: Die Insel wird mit dem 9-Euro-Ticket zu dem ultimativen Reiseziel für einen Kurzurlaub.

Urlaub an der Nordsee: Wegen 9-Euro-Ticket – Massenansturm auf Sylt?

Doch gab es den so erwarteten heftigen Massenandrang wirklich? Eine Reporterin unseres Partnerportals „MOIN.DE“ hat sich am 1. Juni mal auf dem Bahnsteig in Hamburg-Altona mit Abfahrt Sylt umgesehen – und die Bilder sind wirklich kaum zu glauben!

Denn wer gedacht hat, die Insel wird jetzt komplett überlaufen, der hat sich getäuscht: Es ging nicht mit dem erwarteten Knall los. Stattdessen herrschte am Bahnsteig ähnlicher Betrieb wie sonst auch.

Der Bahnsteig in Hamburg ist nicht wirklich voller als sonst auch. Foto: MOIN.DE

Urlaub an der Nordsee: Reporterin schildert ihre Eindrücke vor Ort

Insgesamt habe die Situation vor Ort entspannt gewirkt. Menschenmassen seien ausgeblieben. Es seien vor allem ältere Menschen und erwachsene Paare gewesen, die den Zug nahmen, so die Empfindungen der „MOIN.DE“-Reporterin.

-----------------

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Die Insel erreicht man mit dem Auto vom Festland mit dem Sylt-Shuttle der DB und dem Autozug, dazu verkehren Nahverkehrszüge und Inter City Züge der DB.

Auch über den Flughafen Sylt ist die Insel per Linien- und Charterverbindungen zu erreichen

-----------------

„Es waren vielleicht ein, zwei mehr Leute, aber der Betrieb läuft ganz normal“, sagte auch eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). Auch die Deutsche Bahn habe in Hamburg und Schleswig-Holstein keine Auffälligkeiten feststellen können.

Wirklich voll sah es nicht aus am 1. Juni auf dem Bahnsteig Hamburg-Altona. Foto: MOIN.DE

--------------

------------------

Urlaub an der Nordsee: Was sagen die Fahrgäste?

Urlaub an der Nordsee: Chaos auf Sylt!

