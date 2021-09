Urlaub an der Nordsee: Tourist läuft nichtsahnend über Insel und wird „angefallen“ – „Musste ja so kommen“

Ein Mann spaziert auf der Insel Sylt in seinem Urlaub an der Nordsee umher und ahnt nichts Böses – da passiert es! Er wird „angefallen“! Daraus entwickelt sich eine launige Erzählung.

Urlaub an der Nordsee: Unerwartetes passiert beim Spaziergang

Es ist nicht sein erster Urlaub an der Nordsee, genauer gesagt auf Sylt, doch so etwas ist dem Mann noch nie passiert. Bei einem Einkaufsbummel durch die Straßen von Sylt kam es zu dem regelrechten „Angriff“.

Urlauber am Strand von Sylt. Foto: picture alliance/dpa

----------------------------------------

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

----------------------------------------

In einem Beitrag auf Facebook berichtet der Urlauber, was ihm passiert ist, als er an einem der Souvenirstände vorbeiging. „Da umschlingt mich plötzlich etwas mit Armen und Beinen“, schreibt der Tourist.

Urlaub an der Nordsee: Für Souvenirs ist in einigen Läden auf Sylt gesorgt. Foto: IMAGO / Kosecki

Allerdings handelte es sich bei dem Angriff nur um ein harmloses Stofftier und bei der Anschuldigung eher um einen Witz. Er habe es um Rettung rufen hören, scherzt der Mann. Ihm und seiner Frau sei nichts anderes übrig geblieben, als die plüschige Krake zu kaufen.

----------------------------------------

Urlaub an der Nordsee: „Es musste ja so kommen“

An der Kasse kommt es allerdings zu der nächsten Konfrontation. Dafür hat der Nordsee-Urlauber klare Worte: „Es musste ja so kommen.“

Urlaub an der Nordsee: Bei einem Spaziergang auf Sylt erlebt der Mann etwas Unerwartetes. (Archivbild) Foto: IMAGO / Priller&Maug

