Ebbe und Flut ist für Küstenbewohner nichts Ungewöhnliches. Doch wie entsteht dieses Naturphänomen? Wir erklären es Dir in diesem Video.

Urlaub an der Nordsee: Frau kommt nach Sylt – es stellt ihr Leben auf den Kopf

Im Urlaub an der Nordsee kann man vieles finden: Lang ersehnte Ruhe, das freie Gefühl des Meeres, neue Kraft.

Doch was diese Frau in ihrem Urlaub an der Nordsee fand, ist eine richtig außergewöhnliche Sache.

Urlaub an der Nordsee: Frau kommt nach Sylt – es stellt ihr Leben auf den Kopf (Symbolbild). Foto: imago/Priller&Maug

Urlaub an der Nordsee: Verliebt nicht nur in die Insel

Wie die Frau auf Facebook erzählt, fuhr sie allein in den Urlaub auf die schöne Insel Sylt. Doch dort verliebte sie sich nicht nur in die Insel, sondern fand auch ihre große Liebe, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Anfang August fuhr sie auf die beliebte Insel in der Nordsee – allein. Doch damit schien sie nicht ganz glücklich gewesen zu sein und fragte deshalb auf Facebook, ob nicht jemand Lust hätte, ihr abends ein wenig Gesellschaft zu leisten.

Tatsächlich fand sich ein Mann, der gerne mit der Frau einige Zeit verbringen wollte. Schon das erste Treffen hat sie völlig aus der Bahn geworden. „Es gibt sie“, schreibt sie in dem sozialen Netzwerk. „Die Liebe auf den ersten Blick.“

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Es blieb nicht bei dem einen Treffen: Gemeinsam erlebte die beiden Turteltäubchen auf der Insel viele romantische Momente. Welche genau und wie die Reaktionen auf Facebook ausfielen, kannst du bei unseren Kollegen von MOIN.DE nachlesen >>>