Urlaub an der Nordsee: Urlauber wissen nicht weiter – was kann DAS am Strand bedeuten?

Immer wieder finden Gäste bei ihrem Urlaub an der Nordsee so einiges an angespülten Schätzen: Muscheln, Treibholz usw. Doch dieser Urlauberin auf Sylt fällt etwas am Strand auf, dass ihr gar nichts sagt.

Als sie bei ihrem Urlaub an der Nordsee einen Spaziergang zu einem kleinen Leuchtturm auf der Insel macht, entdeckt sie ein Schild. Was soll das bedeuten, fragt sie in einer Facebook-Gruppe für Sylt-Fans. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Bei einem Urlaub an der Norsee fällt einer Frau DAS ins Auge. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Torsten Helmke

Urlaub an der Nordsee: Unbekanntes Schild am Strand – Urlauberin verwundert

Die Urlauberin macht ein Foto von dem ihr unbekannten Schild und postet es in die Facebook-Gruppe. Auf dem Bild ist ein Dreieck aus mehreren quer verlaufenden Balken an einer rot-weißen Stange zu sehen.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Dort fühlt sich zum Glück auch jeder Hund wohl

Für jeden Geschmack gibt es auf Sylt das richtige Hotel – ob mit Kindern oder ohne

„Hallo, da ich eine Landratte bin, eine kurze Frage: Für was sind die Dreiecke?“ Das möchte die Frau auf Sylt wissen und hat anscheinend genau die richtige Gruppe gefragt. Die Antwort eines Gruppenmitgliedes lässt nicht lange auf sich warten. Bei unserem Partnerportal MOIN.DE erfährst du, was sich hinter dem mysteriösen Schild verbirgt.

