Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Urlaub an der Nordsee: Anreise auf beliebte Insel kostet Urlauber die letzten Nerven – „Die Hölle“

Lust auf Urlaub an der Nordsee? Von Berlin nach Cuxhaven fährst du rund 350 Kilometer. Wer von Köln anreist, muss 44 Kilometer hinter sich bringen und von München aus sind es über 850 Kilometer.

Wer den Urlaub an der Nordsee allerdings auf einer Insel verbringen will, muss noch eine weitere Hürde bis zum Ferienglück überwinden: Die Nordsee selbst. Einige Urlauber hat genau dieser Teil der Anreise jetzt die letzten Nerven gekostet.

Urlaub an der Nordsee: Anreise kostet Urlauber die Ferienstimmung – das ist der Grund

Urlaub an der Nordsee: Viele Sylt-Fans wollen auch im Urlaub nicht auf ihren Wagen verzichten und wählen den Sylt-Shuttle zur Anreise. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Besonders dramatisch geht es dabei regelmäßig vor den Toren zur Insel Sylt zu. Wer von Deutschland aus mit dem eigenen Wagen anreisen will, kommt am Autoverlader in Niebüll nicht vorbei. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Im Hochsommer wird es dort vor allem vor den Wochenenden oft richtig voll. Und das oft nicht erst in Niebüll. Auch auf der A7 bei Hamburg in Richtung Sylt gab es in den letzten Wochen große Probleme.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Als wäre das nicht schon genug, haben in diesem Sommer auch die Lokführer der Deutschen Bahn gestreikt. Für alle Sylt-Fans hieß das: Noch mehr Geduld aufbringen.

Urlaub an der Nordsee: Wer mit dem Auto nach Sylt will, der muss seinen Wagen zunächst auf den Zug laden. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Urlaub an der Nordsee: Bei diesem Reisestress vergeht die Urlaubsstimmung noch vor der Ankunft

Ein Bahn-Reisender hat sich daher direkt für die Anreise mit dem Auto entschieden. In Niebüll wollte er dann in den Zug umsteigen. Keine gute Wahl, wie sich herausstellte.

Denn bis es soweit war, vergingen etliche Stunden. „Drei Stunden Fahrzeit mehr als geplant. Stau und Baustellen ohne Ende“, erzählt er. Auf der Rückfahrt das Gleiche. Daher lautet sein Fazit: „Niemals mehr mit dem Auto Richtung Sylt.“

Doch welche Alternative gibt es für die Anreise nach Sylt?