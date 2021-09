Urlaub an der Nordsee: Diese Situation auf Sylt passt Urlaubern gar nicht – „Schreckliches Gefühl“

Der Sommer ist nun offiziell vorbei. Jetzt, wo der September bereits fortgeschritten ist, müssen sich die Urlauber an der Nordsee auf kühleres Wetter gefasst machen.

Doch nicht alle Urlauber können das Ende der warmen Monate verkraften. Auf Sylt löst nun eine Sache am Strand bei ihrem Urlaub an der Nordsee Trauer aus. Es berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Auf Sylt sorgt DAS für Aufregung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Priller&Maug

Urlaub an der Nordsee: Gäste werden Sommer vermissen

Das Sommer-Ende löst in einem Gast ein „schreckliches Gefühl“ aus. Auch eine andere Urlauberin wird sehr emotional, als sie etwas am Strand beobachtet. „Mir macht es Angst. Wieder ein Jahr weniger in meinem Leben.“ Doch was macht sie so traurig?

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Es ist wieder soweit: Auf Sylt und anderen Nordsee-Inseln werden die Strandkörbe eingesammelt. Auf Facebook kursiert ein Foto, das eine Maschine bei den Aufräumarbeiten zeigt. „Ja, es ist schon wieder so weit“, heißt es auch in den Kommentaren. „Der Herbst steht vor der Tür. Da müssen wir wohl auf den Sommer 2022 hoffen.“

Doch nicht alle Menschen auf Sylt trauern der Hauptsaison hinterher. Warum die Bewohner der Insel jetzt endlich aufatmen können, erfährst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE (mbo)