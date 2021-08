Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Sparkasse: Zu viel fürs Konto bezahlt? Kunde öffnet Brief von der Bank - und kann es kaum glauben

In den vergangenen Wochen und Monaten fielen Banken nicht nur durch positive Presse auf. Vor allem versteckte Gebührenerhöhungen sorgten bei Sparkasse, Commerzbank und Co. für Ärger. Doch nicht immer muss alles schlecht sein. Das beweist dieser Fall.

Ein Kunde erhielt einen Brief von der Sparkasse, bei dem er seinen Augen nicht trauen wollte.

Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Sparkasse: Kunde erhält Brief und ist erstaunt

Dass hat viele Menschen ziemlich sauer gemacht: Unter anderem die Sparkasse forderte ihre Kunden dazu auf, Widerspruch bis zu einem gewissen Datum einzulegen, um einer angekündigten Gebührenerhöhung zu entgehen.

Am 27. April dieses Jahres hatte der Bundesgerichtshof geurteilt, dass die Banken eben nicht die Zustimmung ihrer Kunden uneingeschränkt einholen können (Wir berichteten).

Sparkasse: Bundesgerichtshof-Urteil bremst Institute aus

Wie „faz.net“ schreibt, sind die Höhen der Rückzahlungen bei den Instituten offensichtlich recht unterschiedlich. Mittlerweile hört man von immer mehr Banken und Sparkassen, dass sie nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs Geld an ihre Kunden zurückzahlen.

Ein Kunde der Sparkasse bekam Post von dem Institut. Foto: imago / xBEAUTIFULxSPORTSKJPetersx

----------------

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen sind in der Regel gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Universalbanken

Das Wort Sparkasse stammt aus dem 18. Jahrhundert

Heutzutage bietet die Sparkasse auch Online-Banking an

-------------------

Doch ein Kunde staunte nicht schlecht, als er einen Brief öffnete: Er bekam von der Frankfurter Sparkasse ein Schreiben, in dem ihm angeboten wird, pauschal 25 Euro erstattet zu bekommen. In dem Schreiben heißt es zudem, dass diese Zahlung nicht mit der Anerkennung einer Rechtspflicht verbunden ist. Eine freudige Überraschung, mit der der Kunde wohl eher nicht gerechnet hatte!

Sparkassen-Gebühren sind für viele Kunden ein Ärgernis. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Sparkasse: Kunde bekommt 25 Euro angeboten

Begründet wird dieser niedrige Betrag damit, dass sich das Urteil des Bundesgerichtshofs ausschließlich auf Gebührenerhöhungen aus der Vergangenheit beziehe. Wenn der Kunde das Geld annehme, sieht die Sparkasse alle möglicherweise bestehenden oder künftigen Ansprüche als abgegolten.

----------------

Weitere Sparkassen-Themen:

Sparkasse, Volksbank und Co.: Eine große Neuerung kommt auf die Kunden zu

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Kunden müssen sehr gut aufpassen! Experten warnen vor krasser Masche

Sparkasse: Kunden staunen nicht schlecht, als sie diese Automaten in Filialen entdecken

Sparkassen-Kunden wütend wegen DIESER neuen Regel – „Langsam wird's echt gruselig“

Sparkasse, Deutsche Bank und Co.: Neue Regel für Bargeld-Einzahlungen! Das sollten Kunden jetzt wissen

--------------------

Wie viel Geld die Sparkassen- und Bankkunden zurzeit als Rückzahlung angeboten bekommen, sind offenbar je nach Institut recht unterschiedlich. Laut „faz.net“ berichten Anwälte durchschnittlich von 111 Euro. In einem speziellen Fall soll die Sparkasse auch schon 300 Euro angeboten haben. Bedingung: Die Angelegenheit müsse damit als erledigt betrachtet werden. Für die Banken geht es hierbei um Hunderte Millionen Euro.

Sparkasse in NRW: Frau spendet für Hochwasseropfer – und kann es nicht glauben, als sie dieses Detail auf ihrem Kontoauszug sieht!

Sie wollte Geld für Hochwasseropfer spenden. Doch als sie auf ihren Kontoauszug blickt, ärgert sich eine Frau sehr. Denn die Bank hatte Gebühren verlangt. Lies HIER die ganze Geschichte >>>

Sparkasse schickt einem Kunden „letzte Mahnung“ – weil er in der Filiale keine Maske trug

Auch nach über eineinhalb Jahren Pandemie gibt es Menschen, die keine Maske tragen wollen. Sie müssen die Konsequenzen tragen. Hier gibt es die ganze Geschichte >>> (cf)

Ebenfalls interessant: Bei einer Hochzeit ist ein Gast einfach nicht aufgetaucht. Du wirst nicht glauben, wie die Braut darauf reagiert hat.

Camper verraten: DAS sind absolute No-Go's beim Urlaub auf dem Campingplatz.