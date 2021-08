Sparkasse in NRW: Frau spendet für Hochwasseropfer – und kann es nicht glauben, als sie dieses Detail auf ihrem Kontoauszug sieht!

Eine Frau aus NRW wollte etwas Gutes für die Hochwasseropfer tun – doch ein Blick auf den Kontoauszug der Sparkasse regte sie fürchterlich auf.

Eigentlich hatte die Kundin nur eine Spende für die Opfer der Flutkatastrophe getätigt, doch bei einem Blick auf die Kontoauszüge ihres Sparkassen-Kontos einer Filiale in NRW stellte sie fest, dass ihr dafür tatsächlich eine Gebühr abgezogen wurde.

Sparkasse in NRW: Frau spendet für Hochwasseropfer – Was dann passiert, kann sie nicht glauben (Symbolbild). Foto: imago/Michael Gestettenbauer

Sparkasse in NRW: Frau spendet für Flutopfer

Gegenüber der „Hanauer Allgemeinen“ sagte die Sparkassen-Kundin, dass sie die erhobene Gebühr nicht nachvollziehen könne: „Das ist doch Nothilfe. Sich an den Spenden anderer zu bereichern – das ist nicht in Ordnung.“

Das ist die Sparkasse:

Sparkassen-Finanzgruppe organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband): Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Rund 380 Sparkassen

Mehr als 200.000 Mitarbeiter

über 12.000 Geschäftsstellen und knapp 380 Institute (2020)

Bei ihrer Überweisung bei der Sparkasse Sparkasse Vest hatte sie eine Papierüberweisung benutzt und diese nicht online oder an einem Automaten aufgegeben.

Sparkasse in NRW: Eine Kundin wurde bei dem Blick auf ihren Kontoauszug sauer. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Sparkasse in NRW: Warum musste die Frau eine Gebühr zahlen?

Die Nutzung der Papierüberweisung ist auch der Grund, warum sie eine so hohe Gebühr für die Überweisung bezahlen musste. Diese seien einfach in ihrer Verarbeitung sehr aufwendig, so die Sparkasse. Einige Mitarbeiter würden gebraucht, um diese Abzuwickeln.

„Die Identifikation von Spenden ist im IBAN-Raum gar nicht vorgesehen. Eine gesonderte Behandlung von Spenden ist in unserem System kaum möglich. Vielleicht tröstet es aber die Kundin, dass ihre 49 Cent indirekt mit in eine 20.000-Euro-Spende geflossen sind, die wir als Sparkasse an die Flutopfer gegeben haben“, so Sparkassensprecher Stefan Fokken gegenüber der „Hanauer Allgemeinen“.

Sparkasse in NRW. Eine Kundin ärgerte sich sehr. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Die Kundin habe wahrscheinlich ein Kontomodell, bei dem Überweisungen so viel kosten können, die Grundgebühr aber gering ist. Es gebe aber auch Modelle bei der Sparkasse, bei denen das null Euro koste.

Sparkasse in NRW: Frau spendet für Hochwasseropfer – und kann es nicht glauben, als sie DAS auf ihrem Kontoauszug sieht! Foto: imago/Dirk Sattler

