Urlaub auf dem Campingplatz: DIESE Besucher sind für viele „ein absolutes No-Go!“

Heute hier – morgen dort. Das lässt sich nirgendwo so einfach in die Tat umsetzen wie mit dem eigenen Wohnwagen. Während der Corona-Krise ist ein Urlaub in fernen Ländern etwas komplizierter geworden, als gewohnt. Kein Wunder, dass deshalb der Urlaub auf dem Campingplatz im eigenen Land immer beliebter wird.

Urlaub auf dem Campingplatz: Für viele sind DIESE Besucher „ein absolutes No-Go!“. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein

Aufgrund der ansteigenden Begeisterung für einen Urlaub auf dem Campingplatz hat unser Partnerportal „MOIN.DE“ einen Blick auf die Themen und Probleme geworfen, die viele Camper auf den Stellplätzen beschäftigen.

Urlaub auf dem Campingplatz: Was stört die Menschen am meisten?

Im Jahr 2020 wurden circa 34 Millionen Übernachtungen auf deutsche Campingplätzen gezählt. Dort ist momentan daher einiges los. Doch worüber ärgern sich Camper am meisten?

Camping-Urlaub angesagt wie nie – das steckt dahinter:

Der Begriff Camping umfasst eine sehr breite Spanne von Aktivitäten. Ihnen allen ist gemeinsam, nicht in Gebäuden zu übernachten, sondern in der Natur.

Die Urlauber schlafen in Zelten, Hängematten, Wohnwagen oder Wohnmobilen, in Dachzelten oder ausgebauten Vans. Wird in Zelten gecampt, so spricht man auch von Zelten.

Camping wurde Anfang des 20. Jahrhunderts populär und ist mittlerweile eine weitverbreitete Urlaubs- und Reiseform.

In den meisten Ländern Europas ist Camping außerhalb dafür vorgesehener Einrichtungen (wildes Campen) nicht erlaubt oder nur unter strengen Auflagen gestattet.

2016 gab es in Deutschland 2919 Campingplätze mit einer Anzahl von etwa 220.000 Stellplätzen.

Neben lauten Nachbarn oder lästige Geräusche bis in die Nacht hinein, gibt es einen weiteren Punkt, der viele Urlauber ziemlich stört: Bellende Hunde. „Kläffende oder sogar nicht angeleinte Hunde sind ein absolutes No-Go!“, findet eine Camperin.

Urlaub auf dem Campingplatz: Einige Dinge sind bei Campern „ein absolutes No-Go!“ Foto: IMAGO / Jochen Tack

