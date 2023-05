Sparkasse warnt: Kunden verlieren große Geldsummen, weil sie sich DAVON täuschen lassen

Gefühlt sind Betrüger ja fast überall unterwegs. Da muss man schon ordentlich aufpassen, um nicht übers Ohr gehauen zu werden. Aktuell warnt die Sparkasse vor einem neuen, fiesen Trick. Kunden sollten sich bloß nicht täuschen lassen, sonst könnten sie große Geldsummen verlieren.

Wie die Gauner nun versuchen an dein Geld zu kommen und was du dagegen tun kannst, liest du im folgenden Artikel.

Sparkasse: Kriminelle versuchen immer wieder neue Tricks

In letzter Zeit haben sich diese Vorfälle anscheinend gehäuft: Das Telefon klingelt und am anderen Ende spricht ein freundlicher Mitarbeiter der Sparkasse. Selbst die Telefonnummer, von der aus angerufen wird, sieht aus wie die der eigenen Bank. Doch das ist im schlimmsten Fall alles nur Tarnung und Täuschung. Immer öfter geben sich Kriminelle als falsche Sparkassen-Mitarbeiter aus.

Sie fragen nach der Kontonummer sowie nach der PIN der persönlichen Bankkarte. Manche Täter sprechen auch von einem verpassten Termin, ausstehenden Umsätzen oder möglichen Gutschriften, um den Leuten noch mehr Infos zu entlocken. Ein weiterer Trick: Die Anrufe geschehen meistens außerhalb der Geschäftszeiten der Sparkasse, also abends oder am Wochenende, damit man sich als Kunde nicht so schnell rückversichern kann. Wie fies!

Was Kunden dagegen tun können

Die Sparkasse hat ein paar gute Empfehlungen zur Hand, die vor Betrügern schützen können:

Gib niemals deine Zugangsdaten vom Online-Banking, deine PIN oder deine TANs an Dritte weiter.

Sparkassen-Mitarbeiter werden dich nie auffordern, eine PIN oder TAN zu nennen.

Du darfst daher unter keinen Umständen am Telefon eine PIN oder TAN weitergeben und auch nicht nach Aufforderung einen Auftrag in der pushTAN-App freigeben. Am besten solltest du bei jeder Freigabe über die pushTAN-App und die S-ID-Check-App überprüfen, wofür diese erfolgt.

Falls du bei einem Telefonat unsicher bist, ob du tatsächlich mit einem Mitarbeiter der Sparkasse sprichst, beende das Gespräch und ruf‘ deine Bank innerhalb der Geschäftszeiten zurück.

Mit diesen Tipps solltest du relativ gut vor Betrügern geschützt sein. Doch passieren kann immer was. Also: Augen und Ohren stets offen halten!