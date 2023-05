Sparkasse in Duisburg: Stammkunden zahlen plötzlich drei Euro pro Überweisung – „Einfach nur dreist“

Oh Schreck! Nach der Überweisung fiel Sparkassen-Kunden in Duisburg kürzlich die Kinnlade runter.

Am Selbstbedienungsterminal der Sparkasse in Duisburg mussten selbst Stammkunden plötzlich drei Euro pro Überweisung bezahlen. Das läppert sich natürlich. Davon hatten viele Kunden keinen Schimmer … bis dann die böse Überraschung folgte.

Sparkasse in Duisburg stößt Kunden mit Gebühren vor den Kopf

Ein Rentner-Ehepaar aus Buchholz beschwert sich jetzt gegenüber der „WAZ“ über die plötzlich anfallenden Kosten. Die Stammkunden – teils schon seit 1948 bei der Bank – mussten bereits die seit Ende 2022 angehobenen Kontogebühren hinnehmen. Die belaufen sich immerhin schon auf knapp 5,40 Euro pro Monat für das Online-Konto. Dass sie jetzt aber auch noch drei Euro statt 1,50 Euro für jede Überweisung vor Ort zahlen müssen, überrumpelt sie nun aber doch.

„Ich finde das einfach nur dreist“, sagt die 86-Jährige zur „WAZ“. „Zumal wir sehr viele Spenden an wohltätige Organisationen überweisen – immer so um die 20 Euro. Und jedes Mal sind es in Wirklichkeit ja dann 23 Euro. Wir haben zuletzt in einem Monat allein für das Konto und vier Überweisungen über 17 Euro gezahlt.“

Auf das Kontomodell kommt es an

Auch bei telefonischer Überweisung oder Papierüberweisung wird es jedes Mal richtig teuer. Auch für Änderungen von Daueraufträgen wird jedes Mal der erhöhte Betrag fällig. „Offensichtlich nutzt das Ehepaar Zander nicht das für sie optimale Kontomodell“, erklärt ein Sparkassen-Sprecher auf Anfrage der „WAZ“. Denn dieses sei nur für das reine Online- und Mobile-Banking vorgesehen und auch nur noch für Bestandskunden aktiv.

Warum hatte das ältere Pärchen sich dann für dieses Modell entschieden? „Online-Banking werden wir auch in Zukunft nicht machen. Das ist uns einfach nicht geheuer“, gibt die Rentnerin selbst zu. Darum erwägen sie und ihr Mann nun auch, das Kontomodell zu wechseln. Allerdings müssten sie auch „Giro Komfort“ – laut Sparkasse das beliebteste Modell – für Papierüberweisungen zahlen. Und das kostet sogar knapp elf Euro pro Monat und birgt noch weitere zusätzliche Kosten. Die Begründung für die Kostensteigerungen erfährst du übrigens im Artikel der „WAZ“.