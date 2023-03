Ski-Urlaub: Lawinen-Unglück! Drei Deutsche sterben in den Rocky Mountains

Schreckliches Unglück beim Ski-Urlaub in den Rocky Mountains! Drei Deutsche mussten sterben. Eine vierte Person wurde verletzt.

Dieser Ski-Urlaub endete auf tragische Art und Weise: Vier Männer aus dem Landkreis Passau und München reisten nach Kanada. Sie wollten die Extremsportart „Heliskiing“ ausprobieren – und das endete für drei von ihnen mit dem Tod.

Ski-Urlaub: 25-Jähriger wollte wohl Uni-Abschluss feiern

Eine Gruppe von neun Touristen und ein Bergführer flogen am Mittwochmorgen (1. März) über die Berge im Bezirk Columbia River-Revelstoke, wie RTL berichtet. Beim „Heliskiing“ fahren die Sportler durch unberührten Tiefschnee die Abhänge hinunter. Dabei werden immer wieder Menschen verschüttet. So auch in diesem Fall.

Von den vier deutschen Touristen starben bei dem Lawinenunglück drei. Ein 25-Jähriger überlebte und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er soll der Sohn eines der Opfer sein. Angeblich wollte die Gruppe den bestandenen Uni-Abschluss des 25-Jährigen feiern.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Auch wie viele weitere Verletzte es gab, ist bisher nicht bekannt.