Ski-Urlaub in Österreich: Deutsche Teenager (†17) verunglücken auf roter Piste – DAS sagen Zeugen

Ein Ski-Urlaub in Österreich endete in einer Tragödie!

Zwei Jugendliche aus Deutschland verbrachten ihre Freizeit bei einem Ski-Urlaub in Österreich. Bei einem Ausflug auf die Piste kam es zu einem tragischen Unfall. Für die beiden 17-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Das Skigebiet von Waidring im Tiroler Unterland wurde am Mittwoch, 28. Dezember, zum Schauplatz einer Tragödie. Dort machten sich zwei Jugendliche auf den Weg zu einem Ausflug auf Skiern.

Laut der österreichischen „Kronen Zeitung“ berichteten Augenzeugen, dass die jungen Männer mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs waren. Dabei gerieten die 17-Jährigen über den Rand der Piste und stürzten auf einen schneefreien Untergrund. Etwa 60 Meter stürzten sie das steinige Wiesengelände hinab.

Der „Kronen Zeitung“ zufolge alarmierten Zeugen sofort die Rettungskräfte. Trotz des Einsatzes von zwei Notarzthubschraubern starben die beiden Deutschen noch am Unfallort.

Tod Ski-Urlaub in Österreich – Ursache unklar

Die Ursache des Unglücks ist weiter unklar. Womöglich könnte der genaue Unfallhergang auch für immer im Dunkeln bleiben. „Wir können nur auf Zeugen hoffen“, sagte ein Sprecher der Tiroler Polizei dem „Focus“ am Freitag (30 Dezember). Die bislang vernommenen Zeugen konnten offenbar noch keinen Aufschluss darüber geben, was die Unfallursache war.

„Wir können nicht sagen, ob sie über den Pistenrand herausgefahren sind – oder ob sie herausgestürzt sind durch einen Kontakt untereinander“, so ein Polizei-Sprecher am Vortag. Nicht ausgeschlossen sei auch, dass einer der beiden nach einem Kontakt mitgerissen worden sei. Das Unglück ereignete sich an einem geraden Teilstück der Piste, war deshalb an den Rändern nicht durch Abfangzäune abgesperrt.