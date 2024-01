Urlaub in Österreich: Touristen gehen auf die Barrikaden – schuld ist dieser Trend auf den Hütten

Wer derzeit seinen Urlaub in Österreich verbringt, wird den Trend womöglich längst mitbekommen haben. Und wer demnächst ins deutsche Nachbarland reisen will, wird es noch erfahren.

Touristen bemängeln schon seit geraumer Zeit eine erschreckende Entwicklung, die den Urlaub in Österreich um einiges unattraktiver macht. Nun haben Reisende den schockierenden Trend schwarz auf weiß. Worum geht’s?

Urlaub in Österreich: Schock für Touristen

Ski-Urlaube waren noch nie spottbillig. Schließlich kostet allein die Anschaffung der richtigen Ausrüstung eine Menge Geld. Während die Anreise für deutsche Urlauber meist noch erschwinglich ist, muss man für Übernachtungen in der Hochsaison hingegen einiges blechen. Und dann kommt noch der Skipass hinzu.

In den vergangenen Jahren mussten Touristen zudem beim Besuch der Skihütten immer tiefer in die Tasche greifen – vor allem beim Urlaub in Österreich. Urlauber hatten zuletzt häufiger davon berichtet, dass ihr Ski-Urlaub gefühlt immer teurer werde. Dieses Bauchgefühl hat die Arbeitskammer Salzburg nun belegt.

Auch interessant: Ski-Urlaub in Österreich und Schweiz ist out: DAS ist das neue Trend-Land für deutsche Winter-Urlauber

In dem Bericht stellt die Arbeitskammer fest: „Der Einkehrschwung in einer Salzburger Skihütte ist in den letzten zehn Jahren um rund 60 Prozent teurer geworden.“

Das Brisante: Im gleichen Zeitraum stieg der allgemeine Verbraucherpreisindex „nur“ um 33,5 Prozent an. Das bedeutet, dass Preise für Speisen und Getränke in Skihütten fast um das Doppelte in Relation zur allgemeinen Teuerung erhöht wurden.

Urlaub in Österreich immer teurer

Arbeitskammer-Präsident Peter Eder stößt besonders bitter auf, dass das Skiwasser den größten Preissprung gemacht hat. Das Erfrischungsgetränk besteht aus Zitronensaft, Himbeersirup und Wasser und ist in quasi jeder Skihütte erhältlich. „Bei den enormen Preissteigerungen stört mich besonders, dass das bei Kindern so beliebte Schiwasser den Spitzenplatz einnimmt“, so Eder.

Wer künftig seinen Urlaub in Österreich bucht, sollte also mit gestiegenen Preisen vor Ort rechnen.